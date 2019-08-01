Первого августа завершится прием оригиналов документов на бюджетные места вузов

Приемная кампания в российские вузы достигла пика. Сегодня - момент истины для тех абитуриентов, кто увидел свое имя в рейтинговых списках на сайтах вузов. Последний день, чтобы определиться с выбором и принести заявление о согласии на зачисление на первом этапе, а также оригинал аттестата в приемную комиссию.

Напомним, по правилам приема, можно было подать документы на поступление в пять вузов на три специальности в каждом. А значит, одна фамилия может, по сути, появиться в 15-ти разных списках абитуриентов. Есть еще день до закрытия приемных комиссий (как правило, они работают до 18.00), чтобы принести аттестат и подтвердить свое желание стать первокурсником самого желанного факультета.

Но есть нюансы. Допустим, вы выбрали историю и филологию в одном вузе. И оставили оригинал аттестата. В списках ваши баллы ЕГЭ ниже необходимых для поступления на историю, а она для вас - в приоритете. Если ребята с более высокими баллами успеют принести оригиналы документов - увы, исторический факультет "в пролете", а приказ о зачислении выйдет без вашей фамилии.

Но это не конец, а всего лишь "первая волна" поступивших. Она закроет до 80 процентов основных мест. После первого приказа наверняка останутся "не разыгранные" места, которые будут "закрывать" оставшимися абитуриентами, в соответствии с рейтингом их баллов. Специально для таких случаев и придумана "вторая волна" зачислений. Другая история - несколько человек с высокими баллами предпочли другие направления и не принесли аттестаты первого августа. Тогда можно подняться в списках и заслуженно претендовать на бюджетное место студента.

Приказы о зачислении "первой волны" вузы опубликуют уже третьего августа. Шестое августа - последний день, чтобы принести оригиналы документов для тех, кто проходит на оставшиеся бюджетные места, а восьмого августа вузы вывесят приказы о зачислении "второй волны" на бюджет и всех, кто идет на платные отделения.