Почему отменили юбилейный фестиваль Вудсток

Новости

Радио "Маяк" празднует 55 лет вещания 12:17
Названы три простых способа защиты от рака легких 12:16
В Ялте у "фотоживодеров" изъяли сову и обезьяну 12:14
Жительница Камчатки решила отдохнуть в Таиланде за счет ПФР 12:12
Любители селфи затоптали "томский Прованс" 12:11
В Татарстане задержали подозреваемого в поджоге старинных зданий 12:03
На Кубани нашли предметы из древнейшего христианского храма 12:01
Военных подключат к строительству первой в Туве железной дороги 12:00
Беларусь назвали самой пунктуальной страной в рейтинге задержек авиарейсов 12:00
В Иркутской области вызовут искусственный дождь для тушения пожаров 11:55
ГД рассмотрит вопрос о признании геноцида южных осетин со стороны Грузии 11:55
МИД: Москва не ведет закулисных переговоров с Венесуэлой 11:53
Алибасов передумал судиться с производителем "Крота" 11:51
АвтоВАЗ поднял цены на все модели Lada 11:49
Жители Камчатки создали платное "бюро находок" для украденных автозеркал 11:48
В Ростовской области произошла массовая гибель пчел 11:46
На Дону задержаны девять пассажирских поездов 11:30
Молодежь отмечает День студотрядов с друзьями из Союзного государства 11:30
В Петербурге ушла из жизни зампредседателя КС РФ Ольга Хохрякова 11:25
Мэрия Магадана отказалась отменить запрет на кормление голубей 11:25
Вышел трейлер боевика "Герой" с Машковым, Петровым и Ходченковой 11:24
В Волгограде бандитов-неудачников приговорили к длительным срокам 11:23
На Урале возбуждено дело об исчезновении пассажиров лодки на Лозьве 11:23
Камчатский вулкан выбросил столб пепла выше, чем он сам 11:19
В Карелии в Белом море пропала группа из десяти туристов 11:13
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
В Гидрометцентре рассказали об аномально холодном августе
В Гидрометцентре рассказали об аномально холодном августе
Дефляция в августе: какие товары подешевеют на 15 процентов
Дефляция в августе: какие товары подешевеют на 15 процентов
Какие законы вступят в силу в августе 2019 года
Какие законы вступят в силу в августе 2019 года
01.08.2019 12:13
Рубрика: Культура

Почему отменили юбилейный фестиваль Вудсток

Текст: Александр Алексеев
Именно с этого open-air, состоявшегося 50 лет назад в небольшой деревушке Вудсток под Нью-Йорком, и началась мировая традиция проведения рок-фестивалей под открытым небом. Тогда, в августе 1969 года в течение трех дней выступали главные рок-звезды 60-х Джимми Хендрикс, The Who, Дженис Джоплин, Джо Кокер, Карлос Сантана и многие другие. А несмотря на регулярные дожди и грязь под ногами (вот откуда "привычка" к такой погоде и у нашего "Нашествия"?!) мероприятие посетили более 500 тысяч человек…
14 августа 1969 года. Фото: AP Photo 14 августа 1969 года. Фото: AP Photo
14 августа 1969 года. Фото: AP Photo

В честь юбилея open-air решили повторить уже под названием Woodstock-50. Снова под Нью-Йорком, но уже на аэродроме Уоткинс-Глен. И в те же дни - с 16 по 18 августа. Уже с актуальными рок-звездами ХХI века.

Фото: Александр Рюмин / ТАСС
В Тверской области завершилось XX "Нашествие"

Список участников Woodstock-50 получился очень внушительным. Открыть фестиваль должна была романтичная рок-группа Killers, следом на сцену собиралась выйти резкая Майли Сайрус. Свое желание спеть подтвердили Роберт Плант, Raconteurs, Halsey, Imagine Dragons, Portugal The Man, Pearl и многие другие.

Были заявлены даже участники легендарного "Вудстока" 1969 года: Canned Heat, Дэвид Кросби, тогда выступавший в составе квартета Crosby, Stills, Nash & Young и Джон Фогерти, прежде - лидер и голос группы Creedence Clearwater Revival, ныне - сольный артист… Неизвестным способом в фестивальной афише оказались и несколько звезд рэпа: Jay-Z и Chance The Rapper.

Ожидался приезд как минимум 100000 зрителей.

Но всем их планам не суждено было сбыться: Woodstock-50 официально отменен. А его продюсер Грег Пек сделал такое объявление:

Фото: Татьяна Андреева/РГ
Екатеринбург пережил "Безумные дни" музыкального фестиваля

"К сожалению, Woodstock-50 все-таки не состоится. Наши переговоры с финансовым партнером завершились неудачно, были сложности и с вопросом оформления прав, от нас несколько раз требовали перебраться в другое место… Мы работали не покладая рук, несколько великих артистов согласились поддержать наш трибьют буквально неделю назад, и мы даже хотели сделать вход на Woodstock-50 бесплатным… Но, увы - фестиваль отменен".

Кстати

Зрителям, собиравшимся посетить Woodstock-50 в утешение останутся многочисленные сувениры, которые заранее выпустили организаторы: майки, банданы, коврики, кружки, бейсболки, рубашки и книга Майкла Лэнга о том, как создавали и проводили "Вудсток"…. Их по-прежнему можно купить.

В честь юбилея издан и бокс-сет с аудио и видео-материалом "Вудстока" 1969 года. Сразу на 38 (!) компакт-дисках. Это в общей сложности 35 часов и 38 минут музыки (причем 19 часов 50 минут опубликованы впервые). Плюс фильм о фестивале. Впрочем, это раритетное издание уже полностью распродано…

Культура Музыка Рок Музыка с Александром Алексеевым
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

В Госдуме оценили предложение Трампа о помощи РФ с пожарами
Финляндия ужесточит требования для получения визы гражданами РФ
Россия оспорит требование "Нафтогаза" о возмещении убытков из-за Крыма
СК направил в пожароопасные регионы РФ сотрудников главка
МИД Малайзии: У нас с РФ сходные точки зрения по делу сбитого самолета