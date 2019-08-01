Почему отменили юбилейный фестиваль Вудсток

Именно с этого open-air, состоявшегося 50 лет назад в небольшой деревушке Вудсток под Нью-Йорком, и началась мировая традиция проведения рок-фестивалей под открытым небом. Тогда, в августе 1969 года в течение трех дней выступали главные рок-звезды 60-х Джимми Хендрикс, The Who, Дженис Джоплин, Джо Кокер, Карлос Сантана и многие другие. А несмотря на регулярные дожди и грязь под ногами (вот откуда "привычка" к такой погоде и у нашего "Нашествия"?!) мероприятие посетили более 500 тысяч человек…

В честь юбилея open-air решили повторить уже под названием Woodstock-50. Снова под Нью-Йорком, но уже на аэродроме Уоткинс-Глен. И в те же дни - с 16 по 18 августа. Уже с актуальными рок-звездами ХХI века.

Список участников Woodstock-50 получился очень внушительным. Открыть фестиваль должна была романтичная рок-группа Killers, следом на сцену собиралась выйти резкая Майли Сайрус. Свое желание спеть подтвердили Роберт Плант, Raconteurs, Halsey, Imagine Dragons, Portugal The Man, Pearl и многие другие.

Были заявлены даже участники легендарного "Вудстока" 1969 года: Canned Heat, Дэвид Кросби, тогда выступавший в составе квартета Crosby, Stills, Nash & Young и Джон Фогерти, прежде - лидер и голос группы Creedence Clearwater Revival, ныне - сольный артист… Неизвестным способом в фестивальной афише оказались и несколько звезд рэпа: Jay-Z и Chance The Rapper.

Ожидался приезд как минимум 100000 зрителей.

Но всем их планам не суждено было сбыться: Woodstock-50 официально отменен. А его продюсер Грег Пек сделал такое объявление:

"К сожалению, Woodstock-50 все-таки не состоится. Наши переговоры с финансовым партнером завершились неудачно, были сложности и с вопросом оформления прав, от нас несколько раз требовали перебраться в другое место… Мы работали не покладая рук, несколько великих артистов согласились поддержать наш трибьют буквально неделю назад, и мы даже хотели сделать вход на Woodstock-50 бесплатным… Но, увы - фестиваль отменен".

Кстати

Зрителям, собиравшимся посетить Woodstock-50 в утешение останутся многочисленные сувениры, которые заранее выпустили организаторы: майки, банданы, коврики, кружки, бейсболки, рубашки и книга Майкла Лэнга о том, как создавали и проводили "Вудсток"…. Их по-прежнему можно купить.

В честь юбилея издан и бокс-сет с аудио и видео-материалом "Вудстока" 1969 года. Сразу на 38 (!) компакт-дисках. Это в общей сложности 35 часов и 38 минут музыки (причем 19 часов 50 минут опубликованы впервые). Плюс фильм о фестивале. Впрочем, это раритетное издание уже полностью распродано…