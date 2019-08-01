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01.08.2019 22:06
Рубрика: В мире

Улитки стали "зайцами"

Текст: Вячеслав Прокофьев (Париж)
Российская газета - Федеральный выпуск № 169(7927)
Могут ли улитки превратиться в зайцев? Еще как могут, если вдруг окажутся в багаже француза, совершающего поездку по железной дороге.

Не так давно Николя Буше, уроженец южного города Арль, возвращался в Париж, где уже несколько лет учительствует в начальной школе. Николя решил продемонстрировать ученикам во время урока естествознания живых улиток, насобирал в окрестностях Арля с два десятка и поместил в прозрачную пластиковую коробку. Заняв место в вагоне скоростного экспресса TGV, ему бы задвинуть ее поглубже под сиденье, но Николя этого не сделал и время от времени проверял, как себя чувствуют брюхоногие моллюски. Именно в этот момент около него появилась женщина-контролер. Проверила билет учителя, а затем поинтересовалась, есть ли проездные документы... у улиток.

Фото: instagram.com / gensler_design
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Поначалу Николя воспринял реплику за шутку и даже рассмеялся. Мол, попадаются же среди железнодорожных служащих остроумные экземпляры. Однако контролерша никак на это не отреагировала и с серьезным видом повторила вопрос. Осознав, что его не разыгрывают, учитель удивленно развел руками.

Тут-то ему и объяснили, что по действующим на французских железных дорогах правилам на домашних или любых других животных весом до шести килограммов следует приобретать билет в 5 евро 10 центов. В противном случае полагается штраф, который и был выписан пораженному педагогу. При этом контролерша явно по доброте душевной выписала штраф на сумму стоимости одного билета, а ведь могла, предварительно пересчитав, оштрафовать каждую из 20 улиток-безбилетниц.

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Когда эта история попала в печать, пресс-атташе дирекции Национального общества железных дорог (SNCF) пришлось отреагировать, ответственно заявив, что контролер, проявившая бдительность, была "права и действовала в соответствии с инструкцией". Правда, после, судя по всему, чтобы успокоить путешествующую общественность, было сообщено, что штраф учителю аннулирован, а 5,10 евро ему возвращены.

Не менее абсурдная история произошла в Совтерре в департаменте Гар на юге страны. А если точнее, на кладбище, что рядом с городом. Там на 38 евро оштрафовали местную жительницу по имени Жозиана, муж которой скончался несколько лет назад. За что? За то, что на его могиле она выпила бокал шампанского. Вместе с сыном и несколькими друзьями пришла на кладбище в годовщину смерти супруга с тем, чтобы, как водится, почтить его память. У нас в таких случаях поминают и чем покрепче, а вот муж Жозианы на смертном одре взял с нее обещание отмечать эту скорбную дату шампанским, к которому при жизни относился с уважением. Не успела Жозиана осушить первый бокал, как появились полицейские. Как позже узнала вдова, им просигнализировал кто-то из посетителей кладбища.

Контролерша выписала штраф на сумму стоимости одного билета, а ведь могла, предварительно пересчитав, оштрафовать каждую из 20 улиток-безбилетниц

Оштрафовали ее, как обозначено в протоколе, "за нарушение спокойствия и общественного порядка". Дама, выполнявшая последнюю волю любимого мужа, возмущена до глубины души. Она не собирается оставлять без последствий нанесенное ей, а заодно и покойнику оскорбление и подала жалобу на действия полиции.

В мире Европа Франция
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