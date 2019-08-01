Портал ГодЛитературы.РФ выбрал книжные новинки, которые одинаково приятно полистать и под шум летнего дождя, и под плеск волн.

Олег Ивик. "Мой муж Одиссей Лаэртид" М.: Текст, 2019

Русским писателям без малого за двести лет существования русской "Одиссеи" еще не приходило в голову задаться простым вопросом: а чем занималась верная Пенелопа те двадцать лет, что ее муж, хитроумный Одиссей, странствовал там и сям? Ответ, предлагаемый мифическим Олегом Ивиком (под звучным именем скрываются два соавтора), может обескуражить: в собственноручных записях Пенелопы, якобы найденных на раскопках в подвалах итакского дворца, Одиссей предстает не то чтобы негодяем, но, прямо скажем, не идеальным героем. А его пресловутая хитрость - оружием обоюдоострым: с ее помощью можно совершать как славные подвиги, так и откровенные мерзости. Авторы вдумчиво восстанавливают быт и психологию древних людей, вдыхают жизнь в их застывшие фигуры. Порой это получается у них подчеркнуто по-современному, но, похоже, делают они это сознательно, чтобы показать: со времен Одиссея и Соломона люди не так изменились, как нам порой хотелось бы думать.

Мишель Бюсси. "Помнишь ли ты, Анаис?" Перевод с французского Нины Хотинской М.: Фантом Пресс, 2019

Книга, близкая к тому, чтобы счесть ее идеальным "пляжным чтением": четыре небольшие повести - или больших рассказа - про Belle France, пропитанных южных солнцем и, усилиями многоопытной Нины Хотинской, истинно французским шармом. При этом в основе каждой из четырех новелл лежит некая детективная загадка, поначалу даже кажущаяся кровавой, - но в мире Бюсси все преступления оборачиваются остроумным фарсом или даже пикантным анекдотом, а самое большее, что может грозить очаровательной героине, - восхитительная ночь любви с не тем человеком, который, впрочем, наутро бесследно исчезнет из ее жизни. Боюсь, правда, что саму эту книгу ждет та же судьба в жизни читателя - но пока он в процессе чтения, удовольствие гарантировано.

Священник Георгий Чистяков. "В поисках Вечного Града. О встрече с Христом" М.: Никея, 2019

О. Георгий (Чистяков) (1953-2007) - представитель того просвещенного, "интеллигентского" крыла Русской православной церкви, которое ярче всего представлено фигурой о. Александра Меня, чьим учеником (хоть не в строгом смысле) он являлся. Увы, о. Георгий тоже прожил короткую жизнь (хотя смерть его была вызвана естественными причинами) и тоже много успел. В этой книге, вопреки звучащему по-богословски названию, собраны короткие, в основном журнальные тексты мемуарного и публицистического характера. Большей частью опубликованные на рубеже нулевых в журнале "Русская мысль" и частично им же заказанные. Например, очерки к юбилеям таких, казалось бы, далеких от интересов православного священника персонажей, как Мартин Лютер Кинг и Хорхе Луис Борхес. Но о. Георгий находит небанальные, личные и глубокие слова и про них. Потому что он не просто интеллектуал, но отмечен и литературным даром, видным с двух строк.

Михаил Майзульс. "Мышеловка святого Иосифа. Как средневековый образ говорит со зрителем" М.: Слово, 2019

Нет ничего удивительного, что после нешуточного успеха книги "Страдающее Средневековье", выросшей из одноименного паблика в Сети, один из ее авторов выпустил отдельный том на очень схожую тему. В нем он объясняет, так ли уж наивны средневековые миниатюристы, одевающие библейских персонажей в современное им платье и рыцарские доспехи, так ли уж по-хулигански они себя ведут, рисуя картинки, которые кажутся нам непристойными. "Почему нам сегодня может быть интересно Средневековье? Возможно, в эпоху фейков просыпается тоска по четкому разделению мира на добро и зло, а может, дело в нарастающем, порой патологическом любопытстве к прошлому", - пишет автор предисловия Сергей Сдобнов. Книгу трудно прочитать насквозь и подряд, но приятно держать на столике дачной веранды, выхватывая несколько страниц оттуда и отсюда.





Павлик Лемтыбож, Даниил Малкин. "НЕКО. МЛЕКО. МОЛОКО" М.: Данилов Луг, 2019

Книга художника Павла Власова, выбравшего себе в качестве артистического имени название родного поселка в Республике Коми, и дизайнера Даниила Малкина - очень качественный концептуальный альбом: в нем собраны примитивистские или откровенно карикатурные рисунки с подписями в духе то Хармса, то Пригова, а то вообще Льва Семеныча Рубинштейна. "Если человек оканчивается головой, то чувство, с которым он садится за бумагу, есть беспомощность", - гласит одна из страниц. Вот Лемтыбож эту беспомощность и преодолевает. Большей частью довольно удачно - остроумно и не повторяясь. Хватит на целый дождливый день. А то и не на один.