Новости

"Арсенал" обновил трансферный рекорд 20:04
Суд в Петербурге арестовал мужчину, напавшего с топором на брокеров 20:01
Пропавших в Карелии туристов-байдарочников обнаружили живыми 19:39
Найденные на химфаке СПбГУ баллоны оказались пустыми 19:31
Арестованные в Татарстане боевики "ИГ" планировали захват заложников 19:19
Европа предложила РФ и Украине заключить десятилетний контракт по газу 19:12
Украинский беспилотник атаковал позиции ДНР 19:06
Ивановских гаишников поймали на оформлении подставных ДТП 19:06
В Сибири авиация за сутки потушила пожары площадью 23 тысячи га 19:04
СК возбудил уголовное дело о халатности из-за лесных пожаров в Сибири 18:56
Миронов, Жириновский, Зюганов и Неверов поделились политическим опытом с молодежью 18:41
МИД прокомментировал проект санкций против "Северного потока-2" 18:38
В Канаде запустили детективный квест по поиску 500 тысяч долларов 18:37
Карен Шахназаров: Несанкционированные митинги расшатывают общество 18:30
Захарова вспомнила анекдот о наглом студенте после вопроса журналиста 18:22
У российских автоугонщиков изменились предпочтения 18:00
В аэропорту Внуково у пассажира изъяли котят стоимостью миллион рублей 17:52
Москва призвала Иран урегулировать ситуацию вокруг задержанных моряков 17:48
Под Воронежем ребенок погиб под линией электропередач 17:41
Жильцы квартиры в центре Перми нашли в туалете питона 17:40
В Китае появится прототип Несвижского замка 17:40
Военный спутник РФ проверил другой космический аппарат на орбите 17:32
Мэр столицы Сомали скончался от полученных при взрыве травм 17:31
Новый Volkswagen Tiguan будет радикально отличаться от существующего 17:28
Путин пригласил Лукашенко в Москву на празднование Дня Победы 17:25
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
В Гидрометцентре рассказали об аномально холодном августе
В Гидрометцентре рассказали об аномально холодном августе
Дефляция в августе: какие товары подешевеют на 15 процентов
Дефляция в августе: какие товары подешевеют на 15 процентов
Какие законы вступят в силу в августе 2019 года
Какие законы вступят в силу в августе 2019 года
01.08.2019 18:55
Рубрика: Спорт

Держит ярость в кулаке

Александр Поветкин будет драться с Хьюи Фьюри
Текст: Анна Козина
Российская газета - Федеральный выпуск № 169(7927)
Российский боксер Александр Поветкин готовится впервые выйти на ринг после прошлогоднего поражения от Энтони Джошуа в бою за титулы чемпиона мира WBA, WBO и IBF в супертяжелом весе. Его новым соперником будет еще один британец Хьюи Фьюри по прозвищу Кулак Ярости. Между прочим, двоюродный брат бывшего чемпиона мира по трем престижным версиям Тайсона Фьюри.
Александр Поветкин (справа) проведет первый бой после технического нокаута от Энтони Джошуа. Фото: РИА Новости. Александр Поветкин (справа) проведет первый бой после технического нокаута от Энтони Джошуа. Фото: РИА Новости.
Александр Поветкин (справа) проведет первый бой после технического нокаута от Энтони Джошуа. Фото: РИА Новости.

Бой состоится на арене O2 в Лондоне 31 августа в рамках большого вечера бокса, главным событием которого станет титульный поединок Люка Кэмпбелла и украинца Василия Ломаченко.

Поветкин всегда опасный противник, но и Хьюи Фьюри может быть очень ловким и быстрым

Бой Поветкин - Фьюри хоть и пройдет в андеркарте, но все равно привлечет много внимания. Русский Витязь, несмотря на поражение от Владимира Кличко в 2013 году и технический нокаут от Джошуа в 2018-м, всегда считался сильным противником. Сейчас бывший регулярный чемпион мира по версии WBА занимает десятое место в рейтинге этой организации, а также седьмое место в рейтинге WBC в супертяжелом весе.

- Хьюи Фьюри - молодой, сильный и непростой боксер. Это хороший и ответственный поединок, - цитирует Поветкина пресс-служба промоутерской компании "Мир бокса". - Я рад, что мой бой состоится в Англии, где люди по-настоящему любят бокс.

Фото: REUTERS
Боксеры до сих пор рискуют жизнью и здоровьем на ринге

Хьюи Фьюри пока не так знаменит, как его более именитый родственник. В 2017 году он стал обязательным претендентом на титул WBO и проиграл решением судей Джозефу Паркеру. В прошлом году Фьюри потерпел еще одно поражение решением судей от Кубрата Пулева в отборочном поединке по версии IBF. В случае победы над Поветкиным перед ним откроется масса перспектив.

Об этом заявил британский промоутер Эдди Хирн, когда прокомментировал подписание контракта на бой.

- Я говорил с Энтони Джошуа об этом бое, он очень заинтригован. Джошуа дрался с Поветкиным, он знает, насколько Александр может быть опасен. Но мы также знаем, что Хьюи может прекрасно двигаться в ринге, быть ловким, быстрым, изворотливым, - приводит слова Хирна BoxingScene. - Фьюри нужно будет пройти сквозь огонь, чтобы выиграть. Здесь есть свои риски, но, если он победит, награда будет достойной. Это будет классный бой. Мы не планировали устраивать для Фьюри нечто подобное, но все так сложилось. Появилась возможность, Фьюри согласился. Он верит, что может победить Поветкина. В этом случае его акции сразу вырастут, он станет более известным бойцом в дивизионе, у него появятся шансы на титульный поединок.

Спорт Бокс
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

СК возбудил уголовное дело о халатности из-за лесных пожаров в Сибири
МИД прокомментировал проект санкций против "Северного потока-2"
Москва призвала Иран урегулировать ситуацию вокруг задержанных моряков
"Автодор" открыл въезд на трассу М-11 перед Клином
Роскомнадзор даст зеркальный ответ на действия против российских СМИ