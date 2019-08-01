Российский боксер Александр Поветкин готовится впервые выйти на ринг после прошлогоднего поражения от Энтони Джошуа в бою за титулы чемпиона мира WBA, WBO и IBF в супертяжелом весе. Его новым соперником будет еще один британец Хьюи Фьюри по прозвищу Кулак Ярости. Между прочим, двоюродный брат бывшего чемпиона мира по трем престижным версиям Тайсона Фьюри.

Бой состоится на арене O2 в Лондоне 31 августа в рамках большого вечера бокса, главным событием которого станет титульный поединок Люка Кэмпбелла и украинца Василия Ломаченко.

Поветкин всегда опасный противник, но и Хьюи Фьюри может быть очень ловким и быстрым

Бой Поветкин - Фьюри хоть и пройдет в андеркарте, но все равно привлечет много внимания. Русский Витязь, несмотря на поражение от Владимира Кличко в 2013 году и технический нокаут от Джошуа в 2018-м, всегда считался сильным противником. Сейчас бывший регулярный чемпион мира по версии WBА занимает десятое место в рейтинге этой организации, а также седьмое место в рейтинге WBC в супертяжелом весе.

- Хьюи Фьюри - молодой, сильный и непростой боксер. Это хороший и ответственный поединок, - цитирует Поветкина пресс-служба промоутерской компании "Мир бокса". - Я рад, что мой бой состоится в Англии, где люди по-настоящему любят бокс.

Хьюи Фьюри пока не так знаменит, как его более именитый родственник. В 2017 году он стал обязательным претендентом на титул WBO и проиграл решением судей Джозефу Паркеру. В прошлом году Фьюри потерпел еще одно поражение решением судей от Кубрата Пулева в отборочном поединке по версии IBF. В случае победы над Поветкиным перед ним откроется масса перспектив.

Об этом заявил британский промоутер Эдди Хирн, когда прокомментировал подписание контракта на бой.

- Я говорил с Энтони Джошуа об этом бое, он очень заинтригован. Джошуа дрался с Поветкиным, он знает, насколько Александр может быть опасен. Но мы также знаем, что Хьюи может прекрасно двигаться в ринге, быть ловким, быстрым, изворотливым, - приводит слова Хирна BoxingScene. - Фьюри нужно будет пройти сквозь огонь, чтобы выиграть. Здесь есть свои риски, но, если он победит, награда будет достойной. Это будет классный бой. Мы не планировали устраивать для Фьюри нечто подобное, но все так сложилось. Появилась возможность, Фьюри согласился. Он верит, что может победить Поветкина. В этом случае его акции сразу вырастут, он станет более известным бойцом в дивизионе, у него появятся шансы на титульный поединок.