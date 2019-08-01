Путин и Рогозин обсудили создание Национального космического центра

В ходе встречи с президентом РФ Владимиром Путиным глава "Роскомоса" отдельно остановился на работе центра Хруничева. Дмитрий Рогозин рассказал, что удалось в 2018 году снизить кредитную нагрузку предприятия на 27 миллиардов рублей, отсрочить до 2029 года кредиты и займы. "Здесь банки пошли нам навстречу, им большое спасибо за это. Добились рассрочки по уплате штрафных санкций", - пояснил Рогозин.

Он также рассказал президенту о ходе работ по созданию Национального космического центра, который будет построен на территории Центра Хруничева в Филевской пойме.

"Роскосмос" уже согласовал с правительством Москвы облик центра. Рогозин напомнил, что он будет иметь территорию, равную 250 тысячам квадратных метров. В нем смогут работать 20 тысяч человек.

Глава "Роскосмоса" также пояснил, что находящийся там завод будет сохранен, и "Роскосмос" вкладывает в него дополнительные средства. На вопрос президента, не будет ли госкорпорация при этом торговать землей, гендиректор ответил: "Ни в коем случае".

По словам Рогозина, реализация плана Национального космического центра позволит "Роскосмосу" выйти из плана финансового оздоровления где-то к 2024 году.