Путин и Трамп по телефону обсудили пожары в Сибири

Президент РФ Владимир Путин и его американский коллега Дональд Трамп провели телефонные переговоры, передает ТАСС сообщение пресс-службы Кремля. Разговор состоялся по инициативе американской стороны.

Среди затронутых в беседе двух лидеров тем - пожары в Сибири. Дональд Трамп предложил содействие в тушении возгораний.

Российский президент в ответ выразил благодарность за внимательное отношение и предложение помощи и пообещал, что Россия при необходимости этой помощью воспользуется. Он рассказал американскому лидеру, что в Сибири для борьбы со стихией создана мощная авиагруппировка.

Предложение помощи российский президент расценил, как залог того, что "в будущем двум странам удастся восстановить полноформатные отношения".

В конце разговора собеседники условились продолжать общение "как в телефонном формате, так и при личных встречах".