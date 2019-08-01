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01.08.2019 00:02
Рубрика: Власть

Путин и Трамп по телефону обсудили пожары в Сибири

Президент РФ Владимир Путин и его американский коллега Дональд Трамп провели телефонные переговоры, передает ТАСС сообщение пресс-службы Кремля. Разговор состоялся по инициативе американской стороны.

Фото: Алексей Никольский / РИА Новости Фото: Алексей Никольский / РИА Новости
Фото: Алексей Никольский / РИА Новости

Среди затронутых в беседе двух лидеров тем - пожары в Сибири. Дональд Трамп предложил содействие в тушении возгораний.

Фото: Екатерина Штукина / POOL / ТАСС
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Российский президент в ответ выразил благодарность за внимательное отношение и предложение помощи и пообещал, что Россия при необходимости этой помощью воспользуется. Он рассказал американскому лидеру, что в Сибири для борьбы со стихией создана мощная авиагруппировка.

Предложение помощи российский президент расценил, как залог того, что "в будущем двум странам удастся восстановить полноформатные отношения".

В конце разговора собеседники условились продолжать общение "как в телефонном формате, так и при личных встречах".

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