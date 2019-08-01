Раритетное издание "Гарри Поттера" с опечатками продали на аукционе

Первое издание бестселлера "Гарри Поттер и философский камень" ушло с молотка на одном из аукционов в Великобритании. За раритет покупатель не пожалел 28,5 тысячи фунтов, а с комиссией вышло и того больше - 34, 2 тысячи (это примерно 41 тысяча долларов).

Издание, увидевшее свет в 1997 году, приобрел частный коллекционер. При этом тираж книги по сегодняшним меркам был ничтожен: всего 500 экземпляров, сообщает портал SkyNews.

Большая часть тиража сразу отправилась в школы и библиотеки, поэтому найти такой образец - большая удача, отметил глава книжного отдела аукционного дома Джим Спенсер.

Уникальность лоту придали и ошибки - несколько опечаток можно найти как в тексте, так и на обложке.

Интересно, что владелица раритета продала книгу, которую когда-то приобрела, чтобы скоротать время в отпуске, ради того, чтобы найти средства на ремонт. Издание пролежало в шкафу более 20 лет.