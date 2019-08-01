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01.08.2019 18:29
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Супружеская госизмена

Арест юриста признан законным
Текст: Владимир Полетаев
Российская газета - Федеральный выпуск № 169(7927)
1 августа Мосгорсуд рассмотрел жалобу на арест бывшего сотрудника правительства Калининградской области юриста Константина Антонца, задержанного по делу о госизмене.

Лефортовский районный суд столицы 10 июля выдал санкцию на содержание Антонца под стражей в следственном изоляторе до 3 сентября 2019 года. Но эта мера пресечения не понравилась арестованному и он вместе с адвокатами пожаловался в вышестоящую судебную инстанцию. По постановлению Мосгорсуда арест и содержание под стражей признаны правильной мерой. Срок содержания в СИЗО "Лефортово" оставлен без изменений.

Фото: ЦОС ФСБ РФ
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В пресс-службе Мосгорсуда уточнили, что жалоба рассматривалась в закрытом режиме по просьбе следователей Федеральной службы безопасности. Да и точная фабула уголовного дела неизвестна, поскольку материалы расследования засекречены.

Официально известно, что арестованному Антонцу вменяется госизмена по статье 275 УК РФ. Такое преступление, если оно будет доказано в суде, наказывается довольно строго.

Согласно данным Единого государственного реестра юридических лиц (ЕГРЮЛ), Антонец значится руководителем центра, занимающегося организацией выставок и конференций. До этого, в 2015-2016 годах, он работал юристом в министерстве экономики правительства Калининградской области. Его адвокаты утверждают, что задержанный не имел доступа к гостайнам в местах, где работал.

Известно, что жена Антонца, эксперт независимого эксперта Клуба друзей Фонда Горчакова Антонина Зимина, была арестована в прошлом году по обвинению в госизмене. Подробности обвинения неизвестны в связи с тайной следствия. Предположительно оба они проходят про одному делу.

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