Тульский "Арсенал" завершил выступление в Лиге Европы УЕФА, проиграв по сумме двух встреч бакинскому "Нефтчи" - 0:4.

После поражения в домашнем матче со счетом 0:1 шансы "Арсенала" на выход в следующий раунд турнира оценивались не слишком высоко. Тем более, что на своем стадионе команда Игоря Черевченко не показала внятной игры.

Но все же шансы на продолжение борьбы оставались - нужно было постараться забить. Но именно в завершающей стадии "Арсенал" и не мог создать голевые моменты. Команде явно не хватало своего трио лидеров прошлого сезона - Джорджевича, Бакаева и Мирзова.

Первая половина встречи завершилась без голов, а в начале второго тайма бакинцы нанесли удар, который сделал шансы "Арсенала" на успех минимальными. Алиев свой момент реализовал.

Гостям не оставалось ничего как идти ва-банк. Но в самом конце матче хозяева получили право на пенальти, который реализовал Да Силва. А в компенсированное время окончательный результат встречи установил Мбодж - 3:0.