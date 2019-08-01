ЦИК рассмотрел первые жалобы выдвиженцев в Мосгордуму

В четверг Центризбирком начал рассматривать жалобы кандидатов в Мосгордуму, получивших отказ в регистрации на выборах. Заседание профильной рабочей группы ЦИК впервые проходило в открытом формате и длилось почти пять часов. За это время члены ЦИК и эксперты детально обсудили жалобы двух из девяти обратившихся в комиссию кандидатов - самовыдвиженцев Юлии Серебрянской и Константина Лисицы. В удовлетворении требований им было решено отказать в связи с недостаточным количеством достоверных подписей избирателей.

Заседания рабочей группы ЦИК, которая рассматривает жалобы кандидатов и партий, обычно проходят в закрытом от прессы режиме. Однако жалобы незарегистрированных кандидатов в Мосгордуму ЦИК решил рассматривать в открытом режиме. Исключение было сделано в связи с общественным резонансом темы.

"С учетом возникшей ситуации мы несколько меняем формат нашей рабочей группы - мы его расширяем, постарались сделать его максимально открытым, все, кто хотел, пришли", - заметила глава ЦИК Элла Памфилова в начале встречи.

Всего в Центризбирком поступило девять жалоб от кандидатов, которым Мосгоризбирком ранее отказал в регистрации на выборах в столичный парламент. Элла Памфилова призвала рассмотреть обращения в сжатые сроки, однако это не должно помешать тому, чтобы "снять все вопросы заявителей".

Первой рассмотрели жалобу Юлии Серебрянской. Сама она заявила на заседании, что "больше 11 лет живет в 45-м избирательном округе", и если бы у нее был шанс участвовать в столичной кампании, то "выборы были бы более яркими и конкурентными". Элла Памфилова поинтересовалась у нее, как проходила проверка ее подписей. Представитель кандидата, адвокат Мажир Кучмезов рассказал, что в окружном избиркоме 2094 подписи кандидата были отбракованы "на том основании, что у лиц, собиравших подписи, в адресе места жительства не было указано наименование района".

Еще целый ряд подписей признаны недействительными после сверки с базой МВД, в том числе выяснилось, что 13 подписей принадлежали уже умершим людям. На это обратил внимание член Мосгоризбиркома Дмитрий Реут, он указал и на другие расхождения - в частности, в разных подписных листах фигурировали одни и те же люди, при этом расписывались они по-разному. В целом, как заявил Реут, по итогам перепроверки Мосгоризбирком вернул некоторое количество подписей кандидату, однако недействительных все равно было много, что исключало возможность регистрации на выборах.

Итоги перепроверки уже по линии Центризбиркома на заседании рабочей группы представил руководитель управления аппарата ЦИК Алексей Нестеров.

Так, по его словам, в подписных листах имеется около 450 записей с недостоверными данными избирателей. Кроме того, целый ряд подписей проставлен одной рукой, что подтвердили привлеченные ЦИК эксперты-почерковеды. "Мы привлекли экспертов-почерковедов, не тех, которые работали в окружных комиссиях, а других", - отметила Элла Памфилова, подчеркивая независимость оценки.

При анализе подписных листов были случаи, когда возникали вопросы к сбору подписей, заметил Алексей Нестеров. При этом малейшее сомнение, подчеркнул он, ЦИК трактовал в пользу кандидата. В итоге Центризбирком насчитал 96 подписей, которые "мы имеем возможность вернуть кандидату", сказал Нестеров.

Элла Памфилова пояснила, как действовал ЦИК по перепроверке подписей избирателей. "Специалисты ЦИК взяли, посмотрели базу, куда были введены данные с подписных листов, получили ответ из МВД официальный, что часть этих данных не соответствует действительности. После этого тщательно перелистали оригиналы подписных листов и выявили эти несоответствия", - отметила глава ЦИК.

Однако даже с учетом 96 возвращаемых подписей для регистрации кандидату не хватает 180 подписей. Суммарно "у кандидата 4327 подписей являются достоверными, что недостаточно для регистрации кандидатом в депутаты Мосгордумы", сказал на заседании руководитель правового управления аппарата ЦИК Сергей Алешкин. В результате рабочая группа ЦИК рекомендовала отклонить жалобу Серебрянской. При этом по инициативе Эллы Памфиловой кандидату дали еще один шанс доказать чистоту своих подписей к сегодняшнему заседанию ЦИК (речь идет по сути о еще одной перепроверке подписных листов при совместном участии сотрудников ЦИК и представителей кандидата).

"Мы готовы ради истины потратить еще время и поработать еще", - сказала Памфилова. При этом она предупредила кандидата, что еще одна перепроверка может выявить не только чистые подписи, но и новый брак. Окончательное решение ЦИК утвердит на своем заседании сегодня, в пятницу.

Выяснилось, что 13 подписей принадлежали уже умершим людям

Без удовлетворения была оставлена и жалоба самовыдвиженца Константина Лисицы. Часть подписей, собранных в его поддержку, ранее были отбракованы экспертами-почерковедами, и ЦИК подтвердил объективность оценки - брак очевиден. "Очень важно, что нашими экспертами они были специально, дополнительно перепроверены", - сказала секретарь ЦИК Майя Гришина.

"Если у нас возникают сомнения, мы можем трактовать в пользу заявителя", - заметила Элла Памфилова. Но в данном случае, по ее словам, сомнений не было. Кроме того, член ЦИК Евгений Шевченко обратил внимание на то, что "в списках есть 14 умерших людей", и "этот факт никак не опровергают". Всего же 5175 подписей избирателей признаны достоверными, но "этого недостаточно для регистрации кандидата в депутаты Лисицы", говорится в решении рабочей группы. В итоге в удовлетворении жалобы кандидату рекомендовано отказать, окончательное решение ЦИК утвердит постановлением сегодня. "Хочется максимально вытянуть в пользу кандидата, но не получается при всем желании", - заметила по итогам долгой дискуссии Элла Памфилова. Закон есть закон.