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01.08.2019 23:53
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Циклон не пустит

До Москвы запах гари сибирских пожаров не дойдет
Текст: Ирина Огилько
Российская газета - Столичный выпуск № 169(7927)
В Красноярском крае, по официальным данным, огнем пожаров охвачено более миллиона гектаров леса. И огонь продолжает распространяться. Независимые экологи высказали предположения, что смог от этих пожаров при неблагоприятных погодных условиях может достигнуть не только Екатеринбурга, как это произошло пару дней назад, но и Москвы.

По данным международной независимой экологической организации (Гринпис), дым от сибирских лесных пожаров уже распространился на расстояние более 5-6 тысяч километров. "И если в районе горящих лесов ветер поменяет направление на западное, то жители столичного региона могут увидеть дымку в небе", - заявил эколог Григорий Куксин. В Гидрометцентре России уверены, что в ближайшие 10 дней вероятность поступления в центр страны воздуха, задымленного сибирскими пожарами, близка к нулю.

- Но не равна нулю, - уточнил "РГ" директор ведомства Александр Снытко. - В циркуляцию сибирского циклона втягиваются пирогенные продукты лесных пожаров. Они, безусловно, оседают, вымываются в процессе переноса, но мельчайшие частицы могут удерживаться в атмосфере до нескольких недель и переноситься на тысячи километров.

Фото: Гавриил Григоров / ТАСС
В Гидрометцентре объяснили погодные аномалии этого лета

Метеоролог не исключает, что "московское небо" может прикрыть едва заметная дымка пирогенных аэрозолей, которые выносятся из Сибири в акваторию Карского и Баренцева морей, а позже с северными и северо-восточными потоками в нижней атмосфере могут нагрянуть на материк. Тем более что воздух из северных районов страны будет поступать в Москву до начала новой недели.

В Гидрометцентре России напомнили, что в 2016 году, когда до столицы дошел дым сибирских пожаров, виновником запаха гари в регионе был антициклон, который пробрался на Полярный Урал, оторвавшись от отрога азорского антициклона. В предстоящие десять дней подобного сценария не ожидается. Решающую роль в изменении погоды и переносе воздуха в атмосфере над центром страны сыграет только-только зарождающийся южно-европейский антициклон, который принесет тепло и свежий средиземноморский воздух. Произойдет это, правда, только в конце следующей недели.

Впрочем, дым от лесных и торфяных пожаров не раз окутывал столичный регион. В нынешнем столетии самый сильный смог стоял в июле 2010 года. По данным МЧС по Московской области в пиковый период в регионе было зафиксировано более 2,3 тысячи пожаров на общей площади свыше 25 тыс. га, причем в основном горели торфяники. Чтобы в будущем подобных ЧП не происходило, в 2011-2013 годах по целевой программе "Экология Подмосковья" обводнили 85 наиболее пожароопасных торфяных участков.

В 2011-2013 годах в Подмосковье обводнили 85 наиболее пожароопасных торфяных участков

Кроме того, чтобы предупредить возникновение лесных пожаров в Подмосковье, ежегодно весной вводится особый противопожарный режим, в этом году он начал действовать с 1 мая. В этот период запрещено разводить костры, поджигать траву, а пикники с мангалом разрешены лишь в специально оборудованных местах. Нарушителей ждет штраф до 4 тысяч рублей за самый простой случай пала сухой травы. Если огонь перешел на лесные насаждения, штраф доходит до 400 тысяч рублей, а может быть присуждено и лишение свободы на срок до 3 лет. Если же лесные насаждения загорелись, штраф может быть до 1 миллиона рублей или лишение свободы сроком до 8 лет.

В настоящее время лесных пожаров на территории Московской области не зафиксировано.

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