Новости

В офисе президента Украины опровергли отставку Богдана 00:22
Ракеты КНДР не долетели до исключительной экономической зоны Японии 00:12
В Сургуте неизвестный с ножом убил полицейского 00:11
Трамп допустил вариант с блокадой Венесуэлы 01.08.2019
Гибель пчел коснулась 30 российских регионов 01.08.2019
В Нидерландах запретили закрывать лицо 01.08.2019
Рогозин анонсировал ранее не известный пуск "Протона" 01.08.2019
Мэрия Москвы согласовала стотысячный митинг независимых кандидатов 10 августа 01.08.2019
Хирурги Склифосовского пришили мужчине отрезанные пилой пальцы 01.08.2019
Трамп заявил о пошлинах на товары из Китая 01.08.2019
Глава офиса президента Украины написал заявление об увольнении 01.08.2019
СМИ: Брэда Питта и Ди Каприо "разведут" по номинациям на "Оскар" 01.08.2019
В Роскомнадзоре рассказали о миллионных штрафах в поправках в закон "О СМИ" 01.08.2019
"Арсенал" обновил трансферный рекорд 01.08.2019
Суд в Петербурге арестовал мужчину, напавшего с топором на брокеров 01.08.2019
Пропавшие в Белом море туристы найдены живыми 01.08.2019
Найденные на химфаке СПбГУ баллоны оказались пустыми 01.08.2019
Арестованные в Татарстане боевики "ИГ" планировали захват заложников 01.08.2019
Европа предложила РФ и Украине заключить десятилетний контракт по газу 01.08.2019
Украинский беспилотник атаковал позиции ДНР 01.08.2019
Ивановских гаишников поймали на оформлении подставных ДТП 01.08.2019
В Сибири авиация за сутки потушила пожары площадью 23 тысячи га 01.08.2019
СК возбудил уголовное дело о халатности из-за лесных пожаров в Сибири 01.08.2019
Миронов, Жириновский, Зюганов и Неверов поделились политическим опытом с молодежью 01.08.2019
МИД прокомментировал проект санкций против "Северного потока-2" 01.08.2019
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
В Гидрометцентре рассказали об аномально холодном августе
В Гидрометцентре рассказали об аномально холодном августе
Дефляция в августе: какие товары подешевеют на 15 процентов
Дефляция в августе: какие товары подешевеют на 15 процентов
Какие законы вступят в силу в августе 2019 года
Какие законы вступят в силу в августе 2019 года
01.08.2019 23:34
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Деньги прятали в офшорах

Фигурант дела экс-министра Подмосковья Кузнецова осужден заочно
Текст: Владимир Федосенко
Российская газета - Столичный выпуск № 169(7927)
Басманный районный суд столицы вынес обвинительный приговор Дмитрию Котляренко, криминальному пособнику бывшего замглавы подмосковного правительства и экс-министра финансов региона Алексея Кузнецова.

Собранные следователями доказательства вины Котляренко потянули на 11 лет лишения свободы. Правда наказание он будет отбывать после того, как вернется (если его экстрадируют в Россию). Сейчас он находится за океаном и является гражданином США. Поэтому приговор был вынесен заочно.

Генпрокуратура РФ неоднократно запрашивала минюст США о выдаче Котляренко. Но несмотря на предоставленные доказательства вины российского экс-чиновника американские власти отказали России в его выдаче, сославшись на отсутствие соответствующего договора между двумя странами.

Фото: Виктор Васенин
СК раскрыл детали уголовного дела банды 90-х из Калужской области

В суде было установлено, что с 2005 по 2008 годы Котляренко был в составе организованной преступной группы, которую возглавил бывший высокопоставленный чиновник правительства Московской области Алексей Кузнецов. Он долгое время прятался от российского правосудия в Европе, но недавно был экстрадирован в Москву из Франции. По данным следователей, мошенники похитили право требования задолженности у предприятий ЖКХ к муниципальным образованиям Подмосковья, а также имущество "Московской областной инвестиционной трастовой компании". Общая сумма похищенного, по данным следствия, составила 11,8 миллиарда рублей.

Собранных следствием доказательств суд посчитал достаточными для заочного вынесения приговора. Котляренко признали виновным в мошенничестве по части 4 статьи 159 УК РФ и в легализации по части 3 статьи 174.1 УК РФ.

Именно Котляренко похитил право требования задолженности у предприятий жилищно-коммунального хозяйства к муниципальным образованиям. Согласно преступной схеме, Котляренко легализовал похищенные деньги. Он заключал фиктивные договоры с фирмами, подконтрольными министру, его супруге и их сообщникам. После этого украденные деньги выводили через кипрские офшоры.

Для легализации денег заключались фиктивные сделки с участием контролируемых соучастниками, в том числе Жанной Булах, бывшей женой Кузнецова, различных юридических лиц, расчетные счета которых были открыты в банке, также контролируемом всей преступной группировкой.

Если США выдадут Дмитрия Котляренко, то за решеткой ему придется провести 11 лет за участие в преступной схеме

Уголовное дело в отношении Кузнецова Басманный суд столицы планирует рассмотреть в особом порядке 6 августа.

Что касается других фигурантов этого громкого дела, то большинство из них уже отбывают наказание. Экс-замминистра финансов Подмосковья Валерий Носов осужден на 14 лет Бывший гендиректор трастовой компании Владислав Телепнев должен отсидеть 10 лет. Еще одна участница преступной схемы, Елена Кузнецова, получила семь лет лишения свободы.

Происшествия Правосудие Суд Судебная власть Суды общей юрисдикции Басманный суд Москвы Филиалы РГ Столица ЦФО Москва
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

СК возбудил уголовное дело о халатности из-за лесных пожаров в Сибири
МИД прокомментировал проект санкций против "Северного потока-2"
Трамп заявил о пошлинах на товары из Китая
Москва призвала Иран урегулировать ситуацию вокруг задержанных моряков
Роскомнадзор даст зеркальный ответ на действия против российских СМИ