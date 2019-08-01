Басманный районный суд столицы вынес обвинительный приговор Дмитрию Котляренко, криминальному пособнику бывшего замглавы подмосковного правительства и экс-министра финансов региона Алексея Кузнецова.

Собранные следователями доказательства вины Котляренко потянули на 11 лет лишения свободы. Правда наказание он будет отбывать после того, как вернется (если его экстрадируют в Россию). Сейчас он находится за океаном и является гражданином США. Поэтому приговор был вынесен заочно.

Генпрокуратура РФ неоднократно запрашивала минюст США о выдаче Котляренко. Но несмотря на предоставленные доказательства вины российского экс-чиновника американские власти отказали России в его выдаче, сославшись на отсутствие соответствующего договора между двумя странами.

В суде было установлено, что с 2005 по 2008 годы Котляренко был в составе организованной преступной группы, которую возглавил бывший высокопоставленный чиновник правительства Московской области Алексей Кузнецов. Он долгое время прятался от российского правосудия в Европе, но недавно был экстрадирован в Москву из Франции. По данным следователей, мошенники похитили право требования задолженности у предприятий ЖКХ к муниципальным образованиям Подмосковья, а также имущество "Московской областной инвестиционной трастовой компании". Общая сумма похищенного, по данным следствия, составила 11,8 миллиарда рублей.

Собранных следствием доказательств суд посчитал достаточными для заочного вынесения приговора. Котляренко признали виновным в мошенничестве по части 4 статьи 159 УК РФ и в легализации по части 3 статьи 174.1 УК РФ.

Именно Котляренко похитил право требования задолженности у предприятий жилищно-коммунального хозяйства к муниципальным образованиям. Согласно преступной схеме, Котляренко легализовал похищенные деньги. Он заключал фиктивные договоры с фирмами, подконтрольными министру, его супруге и их сообщникам. После этого украденные деньги выводили через кипрские офшоры.

Для легализации денег заключались фиктивные сделки с участием контролируемых соучастниками, в том числе Жанной Булах, бывшей женой Кузнецова, различных юридических лиц, расчетные счета которых были открыты в банке, также контролируемом всей преступной группировкой.

Если США выдадут Дмитрия Котляренко, то за решеткой ему придется провести 11 лет за участие в преступной схеме

Уголовное дело в отношении Кузнецова Басманный суд столицы планирует рассмотреть в особом порядке 6 августа.

Что касается других фигурантов этого громкого дела, то большинство из них уже отбывают наказание. Экс-замминистра финансов Подмосковья Валерий Носов осужден на 14 лет Бывший гендиректор трастовой компании Владислав Телепнев должен отсидеть 10 лет. Еще одна участница преступной схемы, Елена Кузнецова, получила семь лет лишения свободы.