Хирурги Склифосовского пришили мужчине отрезанные пилой пальцы

Врачи Научно-исследовательского института скорой помощи им. Н.В. Склифосовского департамента здравоохранения Москвы спасли руку 29-летнему мужчине. Он поранился пилой-"болгаркой" - полностью отрезал два пальца на левой руке. Указательный палец оказался полностью ампутирован, а средний - частично.

Доставленного скорой помощью пациента врачи прооперировали с помощью специальной оптики. Микрохирург сначала пришил ампутированный палец, затем восстановил сосуды, кровоток и нервы второго пальца, а также разгибателя безымянного пальца.

Все восемь дней, в течение которых мужчина находился в стационаре, специалисты занимались им. Ежедневные перевязки, дезагрегантная терапия, которая применяется при нарушениях свертываемости крови, антибактериальная терапия, сеансы гипербарической оксигенации...

К моменту выписки чувствительность и кровообращение в пальцах больного уже полностью восстановились, через месяц, уверены врачи, он сможет полноценно пользоваться рукой.