Игорь Бухаров, президент Федерации рестораторов и отельеров России:

В прошлую субботу многие рестораны и кафе, расположенные в центре Москвы, недосчитались выручки из-за несогласованного митинга. Так обычно и бывает при любых политических выступлениях - страдают посторонние люди, а вовсе не организаторы беспорядков.

Москвичи полюбили завтракать, обедать и ужинать в городе и заказывать домой еду из кафе и ресторанов. Если каждую субботу в центре Москвы молодежь будет устраивать салки с полицией, будут вынуждены закрыться очень многие рестораны. А вслед за ними придет очередь отельеров - люди будут просто бояться ехать в город, где регулярно происходят массовые беспорядки - так многие отказывались от уже оплаченных туров в Париж в разгар выступлений "желтых жилетов".

Для решения юридических вопросов есть суд. Беспорядки пока что еще ни в одной стране не приводили к улучшению качества жизни людей

Хорошо, в этот раз у нас обошлось без битья витрин и поджогов автомобилей.

Я с большим уважением отношусь к тем, кто борется за свои права, но любая свобода заканчивается там, где начинается свобода другого. Для решения юридических вопросов есть суд. Беспорядки пока что еще ни в одной стране не приводили к улучшению качества жизни людей.

Итого

В разговоре с корреспондентом "РГ" Бухаров отметил, что подсчитать точную сумму субботних потерь московских рестораторов сложно, однако она наверняка велика. "Был летний выходной день, хорошая погода, а части ресторанов пришлось закрыться, - пояснил он. - Сетевые рестораны, к примеру, отправляли клиентов в другие свои заведения, расположенные в других местах".

В прошлом году Москву посетило 23,5 миллиона туристов - это вдвое больше, чем в 2010 году. Такой рост произошел во многом благодаря преображению Москвы. За последние годы столица изменилась неузнаваемо. Появились десятки пешеходных зон, благоустроены площади и улицы города. Все это делалось в том числе, а, может, в первую очередь в интересах креативного класса. В таком красивом комфортном городе и москвичи, и гости столицы полюбили сидеть на свежем воздухе, стали снова гулять семьями, по бульварам и паркам, которые тоже получили новое лицо. И вот теперь нашлись люди, которые пытаются превратить это преображенное пространство в поле для провокаций, для столкновений с полицией, пытаясь с их помощью любой ценой привлечь к себе внимание. Кому это выгодно? Однозначно - не городу и не его жителям. В этом уже смог убедиться Париж. Во время протестов "желтых жилетов" во французской столице ее бизнес понес миллиардные убытки. В тот же период во Франции было зафиксировано и самое крупное снижение числа зарубежных туристов по всей Европе.

Подготовил Дмитрий Туманский