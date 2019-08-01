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01.08.2019 19:06
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Ивановских гаишников поймали на оформлении подставных ДТП

Текст: Элина Труханова (Иваново)

В Иванове возбуждено уголовное дело о покушении на мошенничество в сфере страхования, в котором участвовали сотрудники ДПС.

По информации регионального следственного управления СК РФ, по делу проходят пять человек, четверо заключены под стражу. Следствие, в частности, установило, что в марте 2019 года подозреваемые организовали ДТП с участием автомобиля, в котором якобы находились запчасти на 6,5 миллиона рублей.

Следственный комитет закончил дело страховых мошенников

- ДТП было зарегистрировано, составлены фиктивные документы о повреждении находившихся в автомобиле запасных частей, после чего в страховую компанию были направлены обращения от 16 фиктивных владельцев якобы поврежденного имущества для получения вместо них страховых выплат, - рассказали в ведомстве.

Выяснилось также, что к преступлению причастны два сотрудника регионального ОБ ДПС УГИБДД, оказывавшие в этом деле содействие с использованием должностных полномочий. Причем следствие полагает, что участники преступной группы совершили не меньше десяти подобных преступлений в сфере страхования.

Выявили и пресекли готовившееся мошенничество сотрудники управления экономической безопасности и противодействия коррупции и оперативно-розыскной части собственной безопасности УМВД России по Ивановской области.

Происшествия Правосудие Следствие Филиалы РГ Центральная Россия ЦФО Ивановская область Преступления правоохранителей
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