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01.08.2019 18:30
Рубрика: Власть
Проект: В регионах

Карен Шахназаров: Несанкционированные митинги расшатывают общество

Текст: Дмитрий Туманский

Несанкционированные митинги ведут к расшатыванию общества, они могут довести до распада страны. Такое мнение высказал известный кинорежиссер, гендиректор киноконцерна "Мосфильм" Карен Шахназаров.

Он подчеркнул, что это не относится к законным, согласованным с властями акциям - к ним нет вопросов. "А вот к незаконным, несанкционированным митингам у меня отношение совершенно отрицательное. Очевидно, что это провокация, что это попытка повторить 1991 г., когда все начиналось с митингов и закончилось распадом страны. У меня ощущение, что применяется тот же сценарий по расшатыванию нашего общества", - рассказал он.

СК сообщил о пятерых задержанных по делу о массовых беспорядках 27 июля

Режиссера возмутило, что в незаконные митинги еще и пытаются втягивать молодежь, хотя участвовать в них не стоит никому в принципе. Шахназаров подчеркнул, что в любой ситуации необходимо следовать закону, а если перестать это делать, то велик риск вернуться к ситуации 1990-х годов.

Напомним, 27 июля в центре Москвы прошла несогласованная с властями акция, в которой приняли участие около 3,5 тысячи человек. Организаторами выступили незарегистрированные кандидаты в депутаты Мосгордумы. Их не допустили до выборов, поскольку в сданных ими в свою поддержку подписях горожан нашли много бракованных или фальшивых автографов.

По итогам акции возбуждено несколько уголовных дел об организации массовых беспорядков и применении насилия в отношении представителей власти.

Власть Работа власти Внутренняя политика Филиалы РГ Столица ЦФО Москва
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