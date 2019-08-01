Мэрия Москвы согласовала стотысячный митинг независимых кандидатов 10 августа. Об этом сообщил "РГ" первый замруководителя департамента региональной безопасности и противодействия коррупции Василий Олейник.

Он рассказал: "В мэрию поступили четыре заявки на проведение митинга 10 августа и две - на 11 августа. Сегодня с группой граждан и организатором Еленой Русаковой мы провели переговоры и достигли договорённости о проведении митинга 10 августа на проспекте Академика Сахарова с 14.00 до 16.00. Трибуна будет установлена у дома 9. Согласованное количество участников - до 100 тысяч человек".

Напомню, Либертарианская партия, которой столичные власти в ответ на ее заявку предлагали 3 августа провести акцию так же на проспекте Сахарова, не согласилась с ним. Ее представители настаивали на Лубянке. Не получив согласия - слишком загружена транспортом эта площадь, там одних автобусов ходит 12 маршрутов, - свою заявку партия отозвала.

"С организаторами остальных митингов на 10 августа переговоры пройдут завтра, 2 августа, в пятницу", - рассказал "РГ" Василий Олейник.