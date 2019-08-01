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01.08.2019 19:43
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Отец и мат города

Бригадиры несанкционированного митинга прикрылись от полиции детьми
Текст: Михаил Фалалеев
Российская газета - Федеральный выпуск № 169(7927)
Те, кто позвали и повели людей в Москве 27 июля, применили новую тактику уличной провокации. Наверное, изучили и переосмыслили опыт предыдущих акций, проверили на практике новые технологии. Приемы силового противостояния с правоохранителями стали более изощренными и, что важно, циничными.

Корреспонденту "РГ" собеседники в правоохранительных органах привели такой пример.

Все разговоры про мирные "прогулки" москвичей - в пользу бедных. На несанкционированном митинге 27 июля были свои бригадиры, они управляли группами людей, заводили их кричалками. На фоторяде, который мы видим, один из таких бригадиров возглавил шествующую группу "мирногуляющих", сплотил ее и повел на провокацию. А что - "наш город"! Но бригадир оказался не просто отцом "нашего города", но и тут же превратился в отца настоящего младенца. Увидев, что к нему подбегают Росгвардейцы, схватил на руки вовремя подсунутого ему грудного ребенка. Коляску с младенцем предусмотрительно возили за этим бригадиром, чтобы в нужный момент передать ему, как защиту от "злобных" омоновцев. Фокус сработал - омоновцы, вопреки либеральной молве, не звери, и парня с дитем не тронули. Чем он не замедлил воспользоваться. Имя этого детолюбивого бригадира правоохранителям известно.

Фото: Reuters.
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В Главном следственном управлении СК России по городу Москве 1 августа сообщили, что продолжается расследование уголовного дела о беспорядках в центре столицы, возбужденного по признакам преступлений, предусмотренных ч.ч. 1, 2, 3 ст. 212 УК РФ (массовые беспорядки) и ст. 318 УК РФ (применение насилия в отношении представителя власти). Санкции по этим статьям - весьма серьезные, попасть за решетку можно на 15 лет.

Следователи уже получили доказательства причастности к совершению указанных преступлений более 10 граждан, принимавших наиболее активное участие в организации и проведении массовых беспорядков в центре столицы.

Как сообщила "РГ" официальный представитель СКР Светлана Петренко, сейчас в установленном уголовно-процессуальном порядке задержаны пятеро участников незаконной акции, в том числе Алексей Миняйло, Кирилл Жуков и Иван Подкопаев, их допрашивают.

Кстати, Кирилл Жуков пытался сорвать с омоновца, стоявшего в оцеплении, защитный шлем - так называемую "джету". Это видно на видеозаписи. Зачем?

Как стало известно "РГ", в ближайшее время следствие намерено ходатайствовать перед судом об избрании в отношении задержанных меры пресечения в виде заключения под стражу.

Происшествия Правительство Следственный комитет Филиалы РГ Столица ЦФО Москва Митинги и шествия
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