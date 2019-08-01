На авиасалоне МАКС в Подмосковье будет работать вертолетное такси

Добраться к месту проведения МАКС-2019 на вертолете смогут жители и гости столичного региона. На время работы международного авиасалона в Подмосковье будет запущено воздушное такси.

Как сообщает компания "Хелиэкспресс", которая выступит перевозчиком, аэротакси будет выполнять рейсы от хелипарка "Подушкино", что находится в Одинцовском округе Подмосковья, до посадочной площадки МАКСа и обратно. Один рейс занимает в среднем 20 минут. В компании подчеркивают, что вертолетное такси рассчитано прежде всего на бизнес-сообщество, ведь стоить перелет будет от 19 тысяч рублей.

К слову, "Хелиэкспресс" давно осуществляет доставку пассажиров в крупнейшие столичные аэропорты - и эта услуга, несмотря на высокую цену, пользуется спросом.