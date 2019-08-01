Новые ночные маршруты Москвы свяжут районы Алтуфьево и Бутово

Новые ночные маршруты с понедельника начнут курсировать в Москве по маршруту Серпуховско-Тимирязевской ветки метро. Об этом сообщает департамент транспорта и развития дорожной инфраструктуры.

Новые маршруты Н8 и Н9 будут курсировать от станции метро "Китай-город". Они свяжут центр города с районами, куда раньше ночью нельзя было доехать на общественном транспорте. В частности они свяжут в ночные часы северные районы города, например, Алтуфьево, с южными, например, Чертаново, Северное и Южное Бутово и другими.

При этом маршруты трамваев №3 и автобусов №15 с 5 августа станут работать как обычный городской транспорт. А в ночные часы их заменят новые только введенные маршруты.

Так же в ночь с 4 на 5 августа изменится маршрут Н6, следующий от "Осташковской улицы" до метро "Китай город". На участке этого маршрута между Китай-городом и станцией метро "ВДНХ" автобусы будут следовать не по улице Сретенке и проспекту Мира, а через станции метро "Трубная", "Достоевская" и "Марьина Роща", затем по Шереметьевской улице и улице Академика Королева, далее и по привычному маршруту в район Медведково.

Напомним, что все ночные маршруты, начинающиеся с буквы "Н", теперь будут отправляться от станции метро "Китай-город". Ночные маршруты начинают ходить с 01:00 и курсируют каждые полчаса до 05:30 - времени открытия станции метро. Всего в столице работают 10 подобных маршрутов.