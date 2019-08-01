Пикник "Афиши" пройдет в "Коломенском" 3 августа

Пикник "Афиши", Музей-усадьба "Коломенское", 3 августа, Москва

Один из самых интересных и разноплановых open-air России в этом году пройдет на пяти сценах. Все они будут очень точно вписаны в ландшафт одного из самых живописных парков столицы, расположенного вокруг старинной усадьбы на берегу Москвы-реки. А сама усадьба на один день, благодаря "Пикнику "Афиши", превратится в город мастеров и торжества актуального искусства, техники, интеллектуального досуга, а также электронной музыки, авангарда и рока.

В разных уголках Коломенского уже выстроены павильоны, где пройдут выставки, показ новых изобретений и неожиданных форм изобразительного искусства, покажут импровизационные спектакли, в которых могут поучаствовать и зрители. В самом центре - огромная торговая площадь, где будут продаваться эксклюзивные образцы одежды от молодых модельеров, всевозможные забавные или полезные украшения. Как всегда, гостей ждет много конкурсов на эрудицию и смекалку.

Призы обычно недорогие, но очень приятные: уникальные майки, редкие сорта чая, ракетки для бадминтона, фрисби и прочие полезные разности, которые, будем надеяться, еще пригодятся нам этим переменчивым на погоду летом.

Но самое интересное на "Пикнике "Афиши" это, пожалуй, все-таки музыка. На Главной сцене будут выступать в основном рокеры. Хотя с питерской группой СПБЧ (она выйдет на сцену в 16.00 и отыграет 50 минут) сложно предположить заранее, что именно она исполнит. Зато в планах лондонского дуэта Royal Blood можно быть уверенными наверняка. Эти парни играют сырой и резкий гаражный рок, порой переходя на отчаянные блюзы. На сцену они выйдут в 18.40. Но главное событие этого "Пикника" - все-таки приезд группы The Cure, которая и закроет программу фестиваля. За свою более чем 40-летнюю историю в России эти иконы пост-панка бывали лишь однажды - в 2012 году.

Очень содержательной обещает быть программа на посвященной исключительно рэпу сцене Gazgolder Live, поскольку ее формировал сам совладелец этого лейбла Баста (заодно продюсер и наставник "Голоса"). Он выйдет на площадку в 14.30 и будет выступать час. А затем свои сеты покажут, как сказал бы классик "птенцы гнезда Петрова", - артисты его лейбла: возродившиеся "Смоки Мо", романтик-провокатор T-Fest, удалой Matrang... Под занавес обещан сюрприз: Gazgolder Club Showcase. А значит - снова будут неожиданные дебюты и содружества.

Стоит обратить внимание и на сет глумливого рэпера с трубой Антохи МС на Summer Stage. На еще одной сцене все сплошь дебютанты. Она так и называется "ИМИ. Новая музыка". Тоже нужно!

Дженнифер Лопес, "ВТБ-АРЕНА "Динамо", 4 августа, Москва

Джей Ло не выпускала новых альбомов уже пять лет, зато снялась в этом году в художественном фильме "Стриптизерши", что косвенно подтверждает, что она и ныне в отличной танцевальной форме. Программа концерта It s My Party (то бишь "Это моя вечеринка") - сборник хитов певицы разных лет. Ну и конечно, танцев. Мало никому не покажется.