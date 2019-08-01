Пикник "Афиши" пройдет в "Коломенском" 3 августа

Новости

Хирурги Склифосовского пришили мужчине отрезанные пилой пальцы 21:35
Трамп заявил о пошлинах на товары из Китая 21:23
Глава офиса президента Украины написал заявление об увольнении 20:56
СМИ: Брэда Питта и Ди Каприо "разведут" по номинациям на "Оскар" 20:33
В Роскомнадзоре рассказали о миллионных штрафах в поправках в закон "О СМИ" 20:25
"Арсенал" обновил трансферный рекорд 20:04
Суд в Петербурге арестовал мужчину, напавшего с топором на брокеров 20:01
Пропавшие в Белом море туристы найдены живыми 19:39
Найденные на химфаке СПбГУ баллоны оказались пустыми 19:31
Арестованные в Татарстане боевики "ИГ" планировали захват заложников 19:19
Европа предложила РФ и Украине заключить десятилетний контракт по газу 19:12
Украинский беспилотник атаковал позиции ДНР 19:06
Ивановских гаишников поймали на оформлении подставных ДТП 19:06
В Сибири авиация за сутки потушила пожары площадью 23 тысячи га 19:04
СК возбудил уголовное дело о халатности из-за лесных пожаров в Сибири 18:56
Миронов, Жириновский, Зюганов и Неверов поделились политическим опытом с молодежью 18:41
МИД прокомментировал проект санкций против "Северного потока-2" 18:38
В Канаде запустили детективный квест по поиску 500 тысяч долларов 18:37
Карен Шахназаров: Несанкционированные митинги расшатывают общество 18:30
Захарова вспомнила анекдот о наглом студенте после вопроса журналиста 18:22
У российских автоугонщиков изменились предпочтения 18:00
В аэропорту Внуково у пассажира изъяли котят стоимостью миллион рублей 17:52
Москва призвала Иран урегулировать ситуацию вокруг задержанных моряков 17:48
Под Воронежем ребенок погиб под линией электропередач 17:41
Жильцы квартиры в центре Перми нашли в туалете питона 17:40
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
В Гидрометцентре рассказали об аномально холодном августе
В Гидрометцентре рассказали об аномально холодном августе
Дефляция в августе: какие товары подешевеют на 15 процентов
Дефляция в августе: какие товары подешевеют на 15 процентов
Какие законы вступят в силу в августе 2019 года
Какие законы вступят в силу в августе 2019 года
01.08.2019 21:01
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Пикник "Афиши" пройдет в "Коломенском" 3 августа

Текст: Александр Алексеев
Российская газета - Федеральный выпуск № 169(7927)
Пикник "Афиши", Музей-усадьба "Коломенское", 3 августа, Москва
Этот приезд в Россию - второй за всю 40-летнюю историю The Сure. Фото: EPA. Этот приезд в Россию - второй за всю 40-летнюю историю The Сure. Фото: EPA.
Этот приезд в Россию - второй за всю 40-летнюю историю The Сure. Фото: EPA.

Один из самых интересных и разноплановых open-air России в этом году пройдет на пяти сценах. Все они будут очень точно вписаны в ландшафт одного из самых живописных парков столицы, расположенного вокруг старинной усадьбы на берегу Москвы-реки. А сама усадьба на один день, благодаря "Пикнику "Афиши", превратится в город мастеров и торжества актуального искусства, техники, интеллектуального досуга, а также электронной музыки, авангарда и рока.

Фото: AP Photo
Почему отменили юбилейный фестиваль Вудсток

В разных уголках Коломенского уже выстроены павильоны, где пройдут выставки, показ новых изобретений и неожиданных форм изобразительного искусства, покажут импровизационные спектакли, в которых могут поучаствовать и зрители. В самом центре - огромная торговая площадь, где будут продаваться эксклюзивные образцы одежды от молодых модельеров, всевозможные забавные или полезные украшения. Как всегда, гостей ждет много конкурсов на эрудицию и смекалку.

Призы обычно недорогие, но очень приятные: уникальные майки, редкие сорта чая, ракетки для бадминтона, фрисби и прочие полезные разности, которые, будем надеяться, еще пригодятся нам этим переменчивым на погоду летом.

Но самое интересное на "Пикнике "Афиши" это, пожалуй, все-таки музыка. На Главной сцене будут выступать в основном рокеры. Хотя с питерской группой СПБЧ (она выйдет на сцену в 16.00 и отыграет 50 минут) сложно предположить заранее, что именно она исполнит. Зато в планах лондонского дуэта Royal Blood можно быть уверенными наверняка. Эти парни играют сырой и резкий гаражный рок, порой переходя на отчаянные блюзы. На сцену они выйдут в 18.40. Но главное событие этого "Пикника" - все-таки приезд группы The Cure, которая и закроет программу фестиваля. За свою более чем 40-летнюю историю в России эти иконы пост-панка бывали лишь однажды - в 2012 году.

Фото: Сергей Михеев
Группа Rammstein собрала аншлаг в "Лужниках"

Очень содержательной обещает быть программа на посвященной исключительно рэпу сцене Gazgolder Live, поскольку ее формировал сам совладелец этого лейбла Баста (заодно продюсер и наставник "Голоса"). Он выйдет на площадку в 14.30 и будет выступать час. А затем свои сеты покажут, как сказал бы классик "птенцы гнезда Петрова", - артисты его лейбла: возродившиеся "Смоки Мо", романтик-провокатор T-Fest, удалой Matrang... Под занавес обещан сюрприз: Gazgolder Club Showcase. А значит - снова будут неожиданные дебюты и содружества.

Стоит обратить внимание и на сет глумливого рэпера с трубой Антохи МС на Summer Stage. На еще одной сцене все сплошь дебютанты. Она так и называется "ИМИ. Новая музыка". Тоже нужно!

Дженнифер Лопес, "ВТБ-АРЕНА "Динамо", 4 августа, Москва

Джей Ло не выпускала новых альбомов уже пять лет, зато снялась в этом году в художественном фильме "Стриптизерши", что косвенно подтверждает, что она и ныне в отличной танцевальной форме. Программа концерта It s My Party (то бишь "Это моя вечеринка") - сборник хитов певицы разных лет. Ну и конечно, танцев. Мало никому не покажется.

Общество Ежедневник Стиль жизни Филиалы РГ Столица ЦФО Москва Гид-парк Музыка с Александром Алексеевым
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

СК возбудил уголовное дело о халатности из-за лесных пожаров в Сибири
МИД прокомментировал проект санкций против "Северного потока-2"
Трамп заявил о пошлинах на товары из Китая
Москва призвала Иран урегулировать ситуацию вокруг задержанных моряков
Роскомнадзор даст зеркальный ответ на действия против российских СМИ