Под Воронежем ребенок погиб под линией электропередач

Воронежские следователи возбудили уголовное дело о причинении смерти по неосторожности. Поводом для расследования стала гибель двухлетнего мальчика в поселке Кантемировка.

Несчастный случай произошел 31 июля во дворе частного дома, где живет многодетная семья. Пятеро из шести ее детей играли во дворе, кидая в воздух разные предметы. Один из метательных снарядов оборвал ведущую к дому воздушную линию электропередач. Провод под напряжением 380 вольт упал на двухлетнего мальчика. Ребенка отвезли в больницу, где он вскоре скончался от электротравмы.

- Во время происшествия мать детей была дома, - отметил представитель регионального управления СКР.

Следователи допрашивают свидетелей, назначены судебные экспертизы, проводятся другие мероприятия, необходимые для выяснения всех обстоятельств случившегося.