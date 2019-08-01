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01.08.2019 15:09
Проект: В регионах

Работу молодых специалистов "ПГС проекта" оценили в Росстандарте

Воронежская компания "ПГС проект" за десять лет работы доказала, что является командой настоящих профессионалов. Обычно так говорят о зрелых людях с большим стажем. Здесь же средний возраст сотрудников - 28 лет. Однако ребята успешно выполняют сложнейшие задачи по проектированию жилых и производственных объектов, обеспечивая оптимальную экономику для заказчиков и комфорт для конечных пользователей.
Фото: Группа компаний "ПГС проект" Фото: Группа компаний "ПГС проект"
Фото: Группа компаний "ПГС проект"

Немаловажную роль при этом играет технический уровень подготовки документов. Очередным подтверждением того, что расчеты в "ПГС проекте" делают максимально скрупулезно, стало включение одной из работ компании в национальный стандарт - ГОСТ Р 57795-2017 "Здания и сооружения. Методы расчета продолжительности инсоляции".

В этом документе описаны два способа, которыми определяется уровень освещенности объекта в течение календарного года. Один основан на применении солнечных карт, другой - на построении инсоляционных графиков. Пример из практики "ПГС проекта" приведен, чтобы показать, как пользоваться инсоляционной линейкой.

Фото: Группа компаний "ПГС проект"
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- Проектировщики смотрят на посадку здания. Для них важно, чтобы она была ориентирована на север. Далее берут инсоляционную линейку и накладывают на посадку здания план этажа, смотрят, где какие квартиры расположены, куда смотрят окна. Линейка позволяет увидеть, какая продолжительность инсоляции попадает в расчетную точку. Полученные данные сравнивают с утвержденными нормами, - пояснили в компании.

Иллюстрации в ГОСТе, как правило, обезличенные. В данном случае указан воронежский адрес объекта - улица Кривошеина, 13в. Это жилой комплекс "Адмирал", для которого "ПГС проект" выполнил "под ключ" практически всю документацию.
С проектом планировки пришлось повозиться из-за нестандартных условий: дом довольно большой, развернут углом. В некоторых квартирах инсоляция получалась достаточной, но находилась на нижней границе нормы. Чтобы подстраховаться и дополнительно проверить расчет, в "ПГС проекте" решили более глубоко разобраться в самом инженерном методе.

Фото: Группа компаний "ПГС проект"

- Мы обратились за разъяснениями в Росстандарт, послали туда наши материалы. Поэтому они и смогли их использовать при обновлении ГОСТа. Мы сами узнали об этом случайно, - рассказала главный архитектор компании Анастасия Колесова. - "ПГС проект" довольно часто запрашивает пояснения у разработчиков различных стандартов и правил. Для профессионального развития важно знать, почему и как появилась та или иная норма, из какой логики исходили при ее принятии. Это позволяет понять, на что следует обратить большее внимание, что требуется сопроводить дополнительными расчетами.

Постоянное углубление знаний и компетенций - один из основных принципов "ПГС проекта". Компания, основанная Виталием Горбаневым в 2009 году, за десять лет выросла в сильную инжиниринговую структуру. Сегодня в команде - 120 человек. Ее визитными карточками в Воронеже стали ЖК "Пять звезд" и жилой массив "Олимпийский", сити-центр "Сабуров" и "фабрика фасадов" компании "Ангстрем" в индустриальном парке "Масловский". Ключевой объект в Симферополе - комплекс "Крымская роза".

Фото: Группа компаний "ПГС проект"
Опыт "ПГС проекта" поможет молодежи выбрать путь в профессии

В "ПГС проекте" не боятся нестандартных задач и с интересом внедряют перспективные технологии. Как правило, креативный подход дает застройщику экономию. Речь не о банальной замене материалов на более дешевые и не о снижении уровня комфорта для жильцов, а о компоновке решений, которые по отдельности могут выглядеть дорогими, но в сумме позволяют рачительно распределить средства.

Свежий пример - строящийся жилой дом "Атлантис" на улице Остужева в Воронеже. Особенности участка и техзадания, представленного заказчиком, заставили искать необычные подходы. Здание по форме напоминает волну и полностью остеклено, внутри использованы наклонные колонны. "Собрать" такой объект дедовским способом, в бумаге, было бы очень сложно. "ПГС проект" применил BIM-технологии: цифровая модель позволяют представить здание комплексно и точно просчитать все его параметры.

Фото: Группа компаний "ПГС проект"
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