Столичный "Спартак" стал одним из главных ньюсмейкеров российского межсезонья. Сразу семь футболистов покинули команду с начала лета. Двое из них, Луис Адриано и Фернандо, ушли за несколько дней до принципиального дерби с "Динамо".

В апреле этого года, сразу после чувствительного поражения от "Арсенала" (0:3), на официальном сайте "Спартака" появилось сообщение: "Ресурсы команды, ставшей чемпионом России два года назад, исчерпаны". Посыл был ясен - летом клуб ждут большие изменения. И они произошли.

И все же уход столь большой группы игроков, да еще и недавних лидеров, слегка удивил. Шутка ли: из чемпионской команды в "Спартаке" осталось лишь восемь человек. И то до конца летнего трансферного окна сменить обстановку могут Джано Ананидзе и Лоренсо Мельгарехо.

Кто придет на место покинувших "красно-белых" игроков - вот главный вопрос. Накануне "Спартак" объявил о переходе на правах аренды до конца сезона чемпиона мира-2014 в составе немецкой сборной Андре Шюррле. Футболист он, безусловно, известный, но в последнее время его выступления оставляют желать лучшего. Неслучайно дортмундская "Боруссия", купившая игрока за 30 миллионов евро, больше не рассчитывает на него. Сумеет ли Андре перезарядить карьеру, покажет время.

Добавим, что по неофициальной информации, уже в ближайшее время к "Спартаку" присоединятся форвард "Норрчепинга", сын легенды шведского футбола Хенрика Ларссона Йордан Ларссон, и полузащитник голландского АЗ Гус Тил.

Трансферную политику "Спартака" в интервью "РГ" оценил бывший голкипер "красно-белых" и "Локомотива", трехкратный чемпион России, двукратный обладатель Кубка страны, лучший футболист России в 2001 году Руслан Нигматуллин.

Не удивили такие серьезные изменения в "Спартаке"?

Руслан Нигматуллин: А что, у "Спартака" в последнее время великолепные результаты? Или болельщики наслаждаются игрой? Что в прошлом сезоне, что в этом футболисты выходят на поле с потухшими глазами. Так что изменения давно напрашивались.

"Спартак" 31 июля продал Луиса Адриано и Фернандо. Кем команда собирается играть с "Динамо"?

Руслан Нигматуллин: Луис Адриано так здорово выступал в последнее время?

Нет, но кто будет у "Спартака" в нападении играть?

Руслан Нигматуллин: Для чего-то же был приобретен Понсе. Теперь у него есть шанс себя проявить. А в целом в "Спартаке" вроде появятся 2-3 новичка. Главное - не менять шило на мыло. Вместо покинувших клуб игроков должны появиться те, кто сейчас лучше. Ну или как минимум не слабее.

Выходит, Кононов наигрывал один состав перед сезоном, а теперь в команде большие изменения. Это правильно?

Руслан Нигматуллин: Да ничего страшного не случилось. Потеря двух игроков - это ведь не уход всей команды. Тем более Луис Адриано с Фернандо в последнее время уж точно не показывали максимум. Хотя тот же Фернандо, в принципе, играл большую роль в "Спартаке". Но он был нестабилен.

И все-таки вся игра через него шла в центре поля.

Руслан Нигматуллин: Может, и шла. Просто "Спартак" решил сменить курс. Состав обновляется. Отпустили тех, кто получает большую зарплату, но уже не соответствует, возможно, высокому уровню.

Кого отметите из молодых?

Руслан Нигматуллин: Так прямо выделять никого не хочется. Но "Спартаку" есть откуда брать кадры. Это и молодежная команда, и "Спартак-2", академия. Там полно талантливых ребят. Молодежи нужно доверять. И тогда она будет раскрываться. Сами по себе такие игроки, как Миранчуки, не появятся.

Шюррле - это усиление для "Спартака"?

Руслан Нигматуллин: О Шюррле говорят как о "сбитом летчике". Хочется верить, что он не оправдает этих авансов, а покажет себя с лучшей стороны. Безусловно, он качественный футболист. Засветился в топ-клубах, выиграл чемпионат мира. Немец может повторить путь Фарфана. Вспомните: когда "Локомотив" брал перуанца, никто в него не верил. А что в итоге? Он помог команде стать чемпионом. Все может быть.

Как думаете: Кононов еще долго будет тренировать "Спартак"?

Руслан Нигматуллин: Сложно сказать. У Кононова своя работа, у селекционного отдела своя. Кононов должен тренировать, а селекционеры - набирать команду. Возьмем того же Шаронова. Он ведь не жалуется, что у него осталась одна молодежь, что столько изменений в составе. Он просто делает результат, "Рубин" побеждает на старте сезона. Думаю, в "Спартаке" есть футболисты, вокруг которых можно строить команду. Справится ли с этой задачей Кононов, покажет время.