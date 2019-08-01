Сегодня в Москве заработал новый короткий номер 122 для туристов

В столице появился новый короткий номер 122 для туристов. Есть и городской десятизначный номер +7 (495) 122-01-11 Московского центра информационной поддержки туристов. Гости сами выбирают, что для них предпочтительнее: стационарный или мобильный. Контакт-центр работает круглосуточно, без праздников и выходных. Об этом сообщил официальный портал мэра Москвы.

Новые номера контакт-центра создал Комитет по туризму города Москвы вместе с Департаментом информационных технологий на базе общегородского контакт-центра.

На короткий номер 122 можно позвонить с мобильных номеров всех российских и иностранных операторов связи на территории Москвы и Московской области. Десятизначный городской номер +7 (495) 122-01-11 работает для связи по мобильным и городским номерам из других стран и регионов России. Оплата звонков на оба номера - в соответствии с тарификацией оператора абонента.

Операторы общегородского контакт-центра Москвы ответят на все вопросы приезжих. Как оплатить проезд в метро, доехать в аэропорт, вызвать такси и т. д. Проинформируют о наиболее значимых городских событиях и фестивалях, проходящих в столице, подскажут адреса музеев, стадионов, парков и других достопримечательностей, а так же посольств зарубежных стран.

Получить консультацию можно на двух языках - русском и английском. Скоро будут доступны китайский, французский, немецкий и испанский языки. Пока на линии работают 20 операторов, но с увеличением нагрузки на контакт-центр их число будет увеличиваться.

Отмечается, что прежние номера туристического кол-центра аннулируются и действовать уже не будут.