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01.08.2019 12:46
Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

Сегодня в Москве заработал новый короткий номер 122 для туристов

Текст: Любовь Проценко

В столице появился новый короткий номер 122 для туристов. Есть и городской десятизначный номер +7 (495) 122-01-11 Московского центра информационной поддержки туристов. Гости сами выбирают, что для них предпочтительнее: стационарный или мобильный. Контакт-центр работает круглосуточно, без праздников и выходных. Об этом сообщил официальный портал мэра Москвы.

Фото: iStock
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Новые номера контакт-центра создал Комитет по туризму города Москвы вместе с Департаментом информационных технологий на базе общегородского контакт-центра.

На короткий номер 122 можно позвонить с мобильных номеров всех российских и иностранных операторов связи на территории Москвы и Московской области. Десятизначный городской номер +7 (495) 122-01-11 работает для связи по мобильным и городским номерам из других стран и регионов России. Оплата звонков на оба номера - в соответствии с тарификацией оператора абонента.

Операторы общегородского контакт-центра Москвы ответят на все вопросы приезжих. Как оплатить проезд в метро, доехать в аэропорт, вызвать такси и т. д. Проинформируют о наиболее значимых городских событиях и фестивалях, проходящих в столице, подскажут адреса музеев, стадионов, парков и других достопримечательностей, а так же посольств зарубежных стран.

Получить консультацию можно на двух языках - русском и английском. Скоро будут доступны китайский, французский, немецкий и испанский языки. Пока на линии работают 20 операторов, но с увеличением нагрузки на контакт-центр их число будет увеличиваться.

Отмечается, что прежние номера туристического кол-центра аннулируются и действовать уже не будут.

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