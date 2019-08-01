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01.08.2019 16:34
Рубрика: Культура
Проект: В регионах

Собянин поздравил москвичей с юбилеем

Текст: Сергей Бабкин
Фото: Сергей Михеев
Главной выставке страны ВДНХ - 80 лет! В честь этого в столице стартовали торжества к юбилею исторического комплекса, пережившего со страной и социализм, и девяностые, и новую эпоху. Мэр Сергей Собянин открыл музей истории выставки, он находится в арке центрального входа. Там, где раньше были кассы.

Да, многие уже не помнят, но в советское время вход на ВДНХ был платным. В экспозиции музея в самом начале представлены билеты, которые туристы покупали, чтобы приобщиться к достижениям великой страны. Были билеты по 2 рубля, были и дороже - сразу на несколько дней. Кассиры вписывали даты вручную, контролеры внимательно следили за этой строчкой в билете.

Спутник "ВДНХ-80" известил радиолюбителей всего мира о юбилее выставки

Платить было за что. Ветераны вспоминают, что одним из главных событий были выставки лошадей. А сколько автомобильных новинок показывали в профильном павильоне! 401-е "Москвичи", горбатые "Запорожцы", "Волги" разных модификаций. Случалось, на ВДНХ привозили монстров автопрома - "КрАЗы" и "БелАЗы". Приходилось использовать для выставки пространство возле павильона. Во всех павильонах работали экскурсоводы. Ныне многие из них - заслуженные ветераны ВДНХ. Среди них есть даже те, кто жил еще в царской России и помнят старое Останкино: графское имение и деревушку, на территории которой теперь - ВДНХ и новый музей.

Фото: Анатолий Гаранин / РИА Новости
Проект "Прожито" делится впечатлениями людей о ВДНХ, открытой 80 лет назад

В интерактивной панели посетители могут увидеть и девяностые, сохранилось множество фотографий. Кто саженцами торгует на центральной аллее, кто - пирожками. Было и такое. Сегодня у 80-летней, но по прежнему молодой красавицы-ВДНХ - новый период. "Это культовый объект со сложнейшей судьбой, - сказал Собянин. - Когда-то многие думали - все, теряем мы выставку. Но теперь настала новая эра ее развития. Рестраврируются павильоны, восстанавливаются, казалось бы. утраченные произведения". Фотографии многих из них посетители смогут увидеть в музее. Пожалуй, самое монументальное возрожденное полотно - горельеф "Знаменосцу мира, советскому народу, слава!". Эти и другие экспонаты можно увидеть в музее бесплатно до 8 сентября.

Кстати

О юбилее выставки в прямом смысле слова узнал весь мир. Спутник "ВДНХ-80", созданный специалистами НИИ ядерной физики МГУ и "Роскосмоса", передал на Землю первое сообщение о том, что 1 августа ВДНХ официально "стукнуло" 80. Добрую весть поймали радиолюбители из Германии, Эквадора, Благовещенска, Красноярска и Саранска.

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