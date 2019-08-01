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01.08.2019 12:24
Рубрика: Культура
Проект: В регионах

В Москве открылся масштабный световой лабиринт

Текст: Наталья Ястребова

Инсталляция "В лабиринтах света "Калейдос" открылась 30 июля в галерее "На Каширке". Это первая персональная выставка английской художницы и дизайнера Марии Черняк-Беленькой.

Фото: Сергей Михеев/ РГ
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Художница представила москвичам масштабную инсталляцию из объектов "калейдос" собственного изобретения - они воспроизводят свыше 40 световых режимов. Проект погружает человека в свето-цветовое пространство необычного лабиринта и символизирует жизненный путь, где все личные переживания отражаются в цвете и свете.

По словам автора, это новый способ коммуникации, где зритель наполняет пространство галереи невидимыми материями, жизненными импульсами и человеческими чувствами.

На выставке есть интерактивная зона для детей. Там каждый сможет самостоятельно при помощи специального пульта, запрограммировать несколько собственных "калейдосов".

Выставка будет работать каждый день до сентября.

Справка

Мария Черняк-Беленькая родилась в Санкт-Петербурге в 1974 году. Училась в Еврейском университете, а также в Академии художеств и дизайна "Бецалель" в Иерусалиме. С 2005 года живет и работает в Англии.

Культура Арт Актуальное искусство Филиалы РГ Столица ЦФО Москва
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