В столичном районе Косино-Ухтомский открылся новый физкультурно-оздоровительный комплекс с бассейном для профессиональных занятий плаванием и отдыха, который смогут посещать более 2,5 тысячи москвичей. Условия, в которых им предстоит тренироваться, 1 августа оценил мэр города Сергей Собянин.

Комплекс на улице Николая Старостина построили за четыре года. Теперь он расширил возможности спортивной школы "Косино", где раньше был небольшой 25-метровый бассейн. Новый комплекс соединили со старым зданием надземным переходом. Теперь здесь настоящий городок и для профессиональных спортсменов, и для любителей. В трехэтажном здании появился огромный бассейн 50 на 25 м на 10 дорожек. Есть и зал сухого плавания со специальными тренажерами для новичков, удобные раздевалки на 160 человек, медкабинет, буфет.

Президент Федерации плавания Москвы Евгений Коротышкин поделился впечатлениями: "Прекрасные условия. Есть все для тренировок и соревнований. Наша сборная Москвы уже успела опробовать все и даже получила результат. Ребята только что вернулись с чемпионата по водным видам спорта в Южной Корее. Привезли золотую медаль, четыре серебряные и семь бронзовых".

В ближайшие три года планируется построить еще 30 бассейнов

Но и про жителей нельзя забывать, отметил Сергей Собянин: "Все желающие смогут заниматься в новом бассейне. Новый ФОК станет общим достоянием". Больше всех в восторге от бассейна с олимпийскими дорожками маленькие москвичи. 13-летний Евгений Понетайкин начал заниматься плаванием в феврале на 25-метровых дорожках, а когда увидел новый "полтинник", решил обязательно попасть в сборную Москвы и готов для этого теперь серьезно тренироваться.

Всего в Москве более 1,1 тысячи плавательных бассейнов. В ближайшие три года планируется построить еще 30.