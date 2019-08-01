В Москве врачи прооперировали женщину с раком аппендикса

Столичные врачи смогли диагностировать редчайшую форму рака и вовремя прооперировать пациентку, передает агентство "Москва".

Изначально жительница Подмосковья обратилась в частную клинику с жалобами на слабость и быструю утомляемость. Виртуальная колоноскопия ничего определенного не показала, в коммерческом центре не смогли поставить точный диагноз.

В ГКБ №51 провели комплексное обследование и выявили рак аппендикса - на эту форму болезни приходится лишь 0,5 процента всех онкологических диагнозов. В данном случае речь шла о ранней стадии. Женщину прооперировали лапараскопическим методом, уже на шестой день после вмешательства ее выписали. Сейчас она чувствует себя хорошо, никаких осложнений не зафиксировано.