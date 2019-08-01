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01.08.2019 14:20
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

В Москве врачи прооперировали женщину с раком аппендикса

Текст: Сергей Бабкин

Столичные врачи смогли диагностировать редчайшую форму рака и вовремя прооперировать пациентку, передает агентство "Москва".

Фото: РИА Новости
Главный онколог Москвы: Онкология не приговор, просто диагноз

Изначально жительница Подмосковья обратилась в частную клинику с жалобами на слабость и быструю утомляемость. Виртуальная колоноскопия ничего определенного не показала, в коммерческом центре не смогли поставить точный диагноз.

В ГКБ №51 провели комплексное обследование и выявили рак аппендикса - на эту форму болезни приходится лишь 0,5 процента всех онкологических диагнозов. В данном случае речь шла о ранней стадии. Женщину прооперировали лапараскопическим методом, уже на шестой день после вмешательства ее выписали. Сейчас она чувствует себя хорошо, никаких осложнений не зафиксировано.

Общество Здоровье Филиалы РГ Столица ЦФО Москва Онкология: как победить рак
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