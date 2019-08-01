Проконтролировать соблюдение сроков строительства социальных объектов поручил главам муниципалитетов губернатор Подмосковья Андрей Воробьев. "У нас большая программа, в этом году нужно сдать 89 объектов, главы территорий должны быть максимально включенными в эти процессы", - сказал он на заседании правительства региона.

В этом году область начала госпрограмму бюджетного строительства, рассчитанную до 2024 года. Общий объем финансирования программы - 210,6 миллиарда рублей. На эти деньги за пять лет должно быть построено 315 социальных объектов - школ и детских садов, больниц, поликлиник и фельдшерско-акушерских пунктов, дворцов спорта и домов культуры. И именно первый год должен задать тон этой работе. Планируется ввести в строй 34 объекта здравоохранения, 26 - образования, 17 учреждений спорта и 8 - культуры.

В сентябре распахнут двери для посетителей детский клинико-диагностический центр в Дмитрове и поликлиника в Куровском. Оба здания, уточнил министр стройкомплекса области Руслан Тагиев, получили вторую жизнь: КДЦ реконструирован из бывшего хирургического корпуса, а поликлиника - из заброшенного прежде здания детского сада.

В ноябре откроются Видновский специализированный дом ребенка и детская поликлиника на 200 посещений в Химках - долгострой, начатый еще два года назад.

"Но сейчас ситуация выравнивается, темпы работ значительно увеличены", - отметил Тагиев. В декабре должны также открыться комплексное учреждение здравоохранения для взрослых и детей на 520 посещений в смену в Мытищах, лечебный корпус на 190 коек в Дубне и реконструированная поликлиника Одинцовской ЦРБ, ставшая почти на треть больше. Кроме того, 22 новых ФАПа появятся в сельской местности.

В сфере образования по плану года 15 школ и 6 детсадов. "В Лотошине школа уже открылась, в поселке Большевик Серпуховского округа введена в эксплуатацию и откроется 1 сентября", - сообщил Тагиев. Завершено строительство пристройки к Котельниковской школе N 2, 300 мест, которые строители добавили ей, позволят ликвидировать вторую смену.

Тем временем

Ремонт дорог, запланированный в Подмосковье на этот год, выполнен на 73 процента. По словам министра транспорта и дорожной инфраструктуры области Алексея Гержика, с апреля, когда начался сезон дорожного ремонта, в регионе обновили 1,3 тысячи участков дорог протяженностью более 1,2 тысячи километров. Также областные дорожники обновили 159 тротуаров, причем половина из них была выбрана для ремонта по итогам голосования жителей на портале "Добродел".