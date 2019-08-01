Новости

США ввели санкции против главы МИД Ирана 31.07.2019
Twitter разблокировал аккаунт российского посольства 31.07.2019
В Калифорнии разбился истребитель ВМС США 31.07.2019
В московском метро изменят кольцевую линию 31.07.2019
Промоутерская компания передаст сто тысяч долларов вдове боксера Дадашева 31.07.2019
СМИ сообщили о смерти сына и наследника бен Ладена 31.07.2019
Трамп по ошибке назвал президента Монголии чемпионом по сумо 31.07.2019
В Мексике найдено тело известного журналиста 31.07.2019
Малайзия призвала отказаться от обвинений против России по делу MH17 31.07.2019
В Финляндии выписаны первые штрафы за опасную езду на самокате 31.07.2019
Минкомсвязь: Huawei может начать тестирование ОС "Аврора" до конца года 31.07.2019
Гендиректор "Спартака": Мы строим новую команду 31.07.2019
В Индии погиб известный кофейный магнат 31.07.2019
Актер "Современника" арестован на 8 суток за ношение полицейской формы 31.07.2019
В гарнизон Тикси доставили зенитные комплексы 31.07.2019
На Северо-Западе обнаружено 107 "черных кредиторов" 31.07.2019
Комитет Сената США поддержал санкции против "Северного потока-2" 31.07.2019
Президент Бразилии предпочел постричься вместо встречи с главой МИД Франции 31.07.2019
Ученые: Луна значительно старше, чем считалось ранее 31.07.2019
В Москве арестовали подозреваемого в госизмене 31.07.2019
В Петербурге арестован гендиректор строительной компании "Норманн" 31.07.2019
Следующее заседание контактной группы по Украине пройдет 21 августа 31.07.2019
Туристы из России поставили рекорд по посещаемости Турции 31.07.2019
На матче "Зенит" - "Краснодар" будет работать VAR 31.07.2019
Российский корабль "Прогресс" установил рекорд скорости полета до МКС 31.07.2019
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Что делать, если вас затопили соседи
Что делать, если вас затопили соседи
Россияне теперь могут брать "ипотечные каникулы": что это и как получить
Россияне теперь могут брать "ипотечные каникулы": что это и как получить
Законы августа: льготы по ипотеке, прибавка к пенсии, защита жилья
Законы августа: льготы по ипотеке, прибавка к пенсии, защита жилья
01.08.2019 00:03
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

В срок до декабря

В этом году в Подмосковье сдадут 89 социальных объектов
Текст: Ирина Рыбникова
Российская газета - Столичный выпуск № 168(7926)
Проконтролировать соблюдение сроков строительства социальных объектов поручил главам муниципалитетов губернатор Подмосковья Андрей Воробьев. "У нас большая программа, в этом году нужно сдать 89 объектов, главы территорий должны быть максимально включенными в эти процессы", - сказал он на заседании правительства региона.

В этом году область начала госпрограмму бюджетного строительства, рассчитанную до 2024 года. Общий объем финансирования программы - 210,6 миллиарда рублей. На эти деньги за пять лет должно быть построено 315 социальных объектов - школ и детских садов, больниц, поликлиник и фельдшерско-акушерских пунктов, дворцов спорта и домов культуры. И именно первый год должен задать тон этой работе. Планируется ввести в строй 34 объекта здравоохранения, 26 - образования, 17 учреждений спорта и 8 - культуры.

Фото: istockphoto.com
Социально значимые объекты подключат к высокоскоростному интернету в 2021 году

В сентябре распахнут двери для посетителей детский клинико-диагностический центр в Дмитрове и поликлиника в Куровском. Оба здания, уточнил министр стройкомплекса области Руслан Тагиев, получили вторую жизнь: КДЦ реконструирован из бывшего хирургического корпуса, а поликлиника - из заброшенного прежде здания детского сада.

В ноябре откроются Видновский специализированный дом ребенка и детская поликлиника на 200 посещений в Химках - долгострой, начатый еще два года назад.

"Но сейчас ситуация выравнивается, темпы работ значительно увеличены", - отметил Тагиев. В декабре должны также открыться комплексное учреждение здравоохранения для взрослых и детей на 520 посещений в смену в Мытищах, лечебный корпус на 190 коек в Дубне и реконструированная поликлиника Одинцовской ЦРБ, ставшая почти на треть больше. Кроме того, 22 новых ФАПа появятся в сельской местности.

В сфере образования по плану года 15 школ и 6 детсадов. "В Лотошине школа уже открылась, в поселке Большевик Серпуховского округа введена в эксплуатацию и откроется 1 сентября", - сообщил Тагиев. Завершено строительство пристройки к Котельниковской школе N 2, 300 мест, которые строители добавили ей, позволят ликвидировать вторую смену.

Тем временем

Ремонт дорог, запланированный в Подмосковье на этот год, выполнен на 73 процента. По словам министра транспорта и дорожной инфраструктуры области Алексея Гержика, с апреля, когда начался сезон дорожного ремонта, в регионе обновили 1,3 тысячи участков дорог протяженностью более 1,2 тысячи километров. Также областные дорожники обновили 159 тротуаров, причем половина из них была выбрана для ремонта по итогам голосования жителей на портале "Добродел".

Общество Соцсфера Соцзащита Филиалы РГ Столица ЦФО Московская область
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

В Госдуму внесены поправки об обязательном тушении лесных пожаров
Минобороны создаст авиагруппировку для тушения лесных пожаров в Сибири
В МИД РФ допустили размещение российских ракет ближе к США
ГИБДД раскрыла положение всех камер фотовидеофиксации нарушений ПДД
ПФР напомнил о пересчете пенсий работающим пенсионерам