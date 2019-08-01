Дмитрий Медведев встретился с первыми "гектарщиками" в Забайкалье

В рамках визита в Забайкальский край председатель правительства РФ Дмитрий Медведев посетил многофункциональный центр, где с 1 августа начался прием заявок от жителей региона на участие в программе "Дальневосточный гектар".

Как сообщили в пресс-службе правительства Забайкалья, премьер-министр вместе с главой региона Александром Осиповым проконтролировали работу МФЦ и познакомились с первыми участниками программы.

Многие берут гектары под строительство. Так житель Читы Максим Пугачев решил взять участок неподалеку от краевого центра, в Читинском районе.

"Нам захотелось построить загородный дом. Несколько лет выбирали участок, пытались оформить, но получали отказы из-за того, что земля относится к лесному фонду. Мы выбрали участок в селе Смоленка рядом с микрорайоном Добротный", - рассказал читинец.

В собственный дом мечтает перебраться вместе с мужем из квартиры и Анна Покорская.

"Много людей хочет иметь свой дом, свою землю, но купить участок очень трудно. А благодаря программе, это легче сделать", - считает женщина.

Уже сейчас от забайкальцев поступило 383 заявки на участие в программе.

Справка "РГ"

В рамках программы "Дальневосточный гектар" для получения в пользование будет доступно около 21 миллиона гектаров земли в Забайкальском крае. Не попадают под действие программы только земли на территории Читы, земли под индивидуальное жилищное строительство для льготных категорий граждан, места, имеющие особое культурное значение, особо охраняемые природные территории, защитные леса, водные объекты с прибрежными береговыми полосами, земли, у которых уже есть правообладатель, земли коренных малочисленных народов, Минобороны, под археологическими памятниками.

Предполагается, что наибольшим спросом будут пользоваться гектары, расположенные в Читинском, Улетовском, Карымском, Приаргунском, Чернышевском, Нерчинском, Сретенском, Краснокаменском и Борзинском районах.

Использовать участки можно для ведения бизнеса, организации личных подсобных хозяйств, для строительства дома. Оформление гектаров проводится через Федеральную информационную систему "НаДальнийВосток.РФ".