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01.08.2019 08:29
Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

Два берега молочной реки

Текст: Илья Амирханов (генеральный директор фабрики мороженого, Хабаровск)
Российская газета - Экономика Дальнего Востока № 168(7926)
О том, что надо поддерживать местных фермеров, сегодня много говорят власти любого региона России. И Хабаровский край не исключение. Во всяком случае, наше министерство сельского хозяйства не устает напоминать о недостаточной сырьевой обеспеченности территории и продвигать новые и новые меры помощи аграриям.

Это правильно. Но правильно лишь отчасти. На мой взгляд, нельзя забывать о том, что превыше всего - сбыт. Если нет налаженного сбыта, никакой фермер ничего не сможет продать.

Фото: "Амурская правда"
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Как бы крамольно это ни прозвучало, но не надо сейчас вкладывать огромные деньги в сельское хозяйство. Неправильно это. Необходимо создать для него сбытовую базу. Я убежден, что в первую очередь следует поддержать переработчиков, нацеленных на реализацию своего товара и в местных сетях, и в других регионах, и за рубежом. Нужно загрузить эти производства, пусть даже работающие первое время на привозном сырье. Ничего страшного в этом нет.

Таким предприятиям можно компенсировать затраты на логистику, предоставлять дешевые кредиты, которые разрешено направить не только на техническое перевооружение, но и, скажем, на вход в торговые сети. Ведь сегодня, если я хочу "положить" в магазины крупного ретейлера креманки только одного вида мороженого, то должен заплатить миллион рублей, если пяти видов, то пять миллионов.

Если мы загрузим переработку, сельское хозяйство само подтянется. Я не говорю, что его не нужно субсидировать вообще. Но эту поддержку можно сделать гораздо эффективнее, если в первую очередь обратить внимание на того, кто обеспечивает сбыт. И не надо выделять чрезмерно много денег. По моему мнению, в течение пяти лет следует направлять твердую сумму и формировать фонд поддержки предпринимателей. А из него предоставлять выплаты на возвратной основе под один или даже ноль процентов. Эти деньги в течение пяти лет выдавать тем производителям пищевой продукции, кто давно уже работает, имеет хорошую репутацию. Если честно, таких в Хабаровском крае немного - на пальцах двух рук пересчитать можно. А дальше эти предприятия будут возвращать деньги. Теперь выдаем их другим компаниям. Но фонд пополняем все равно. Если в первый год дали из бюджета 500 миллионов рублей, то во второй - 400, а в третий - 300 миллионов рублей. Потом можно вообще ничего из казны не выделять, фонд уже будет сформирован.

Не надо сейчас вкладывать огромные деньги в сельское хозяйство. Неправильно это. Необходимо создать для него сбытовую базу

Пройдет еще пять-семь лет. И вот теперь от этого уже сформированного фонда можно отрезать кусок, направить деньги производителю, уменьшить поддержку переработчиков. Но не так: возьмите деньги, купите коров, бензин и корма.

40-43 рубля стоит на оптовом рынке Хабаровского края литр сырого молока. В то время как привозное из Приамурья - 25-30 рублей. Надо четко понять, что 25 рублей - это цена, по которой хабаровские переработчики могут брать сырое молоко без ущерба себестоимости собственной продукции. Наилучшая поддержка - это доплата фермеру разницы в стоимости литра молока до 43 рублей, чтобы это было справедливо и не подрывало сложившийся рынок. В дальнейшем доплата должна ориентироваться на реальную рыночную стоимость литра молока в крае, а цена сырья для переработчика - на его среднюю стоимость в лучших скотоводческих регионах страны.

Экономика АПК Филиалы РГ Дальний Восток ДФО Хабаровский край
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