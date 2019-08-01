С 4 августа начинает действовать закон о новой системе страхования жилья от чрезвычайных ситуаций. Регионы смогут разрабатывать свои программы. Само страхование останется добровольным. Закон даже не обязывает включать пункт о страховке в квитанции на оплату услуг ЖКХ.

Программы страхования жилья от стихии до конца года могут запустить 14 регионов. Фото: РИА Новости

Об этом, а также о том, от чего граждане смогут застраховать свое жилье и сколько будет стоить полис, в интервью "Российской газете" рассказал вице-президент Всероссийского союза страховщиков Евгений Уфимцев.

Евгений Владимирович, какие регионы могут первыми запустить программы страхования жилья от чрезвычайных ситуаций?

Евгений Уфимцев: Мы определили четырнадцать пилотных регионов, которые, по нашей оценке, до конца года могут запустить свои программы страхования жилья от чрезвычайных ситуаций. Это Московская область, Санкт-Петербург, Ленинградская, Тверская, Свердловская, Тюменская, Новосибирская, Белгородская, Омская области, а также Забайкальский, Красноярский, Краснодарский, Хабаровский и Пермский края. Эти регионы обладают хорошим социально-экономическим потенциалом и наиболее продвинуты с точки зрения страховой культуры граждан, проникновения страхования. Это не значит, что остальные субъекты, что называется, останутся за бортом. Но те четырнадцать, о которых я сказал, больше всех готовы к запуску программ страхования.

Добровольное страхование жилья от чрезвычайных ситуаций по новой системе будет стоить гражданам примерно 350 рублей в год

От чего граждане смогут застраховать жилье по новой системе?

Евгений Уфимцев: В федеральный минимум входят риски, связанные с повреждением имущества при чрезвычайной ситуации. Есть совершенно четкие критерии такой ситуации, которые определены постановлением правительства.

Например, ЧС регионального уровня может быть признано событие, которое не выходит за пределы одного субъекта. Количество пострадавших составляет свыше 50 человек, но не более 500 человек либо размер материального ущерба - свыше 5 миллионов рублей, но не превышает 500 миллионов рублей.

Граждане смогут страховать жилье и от бытовых рисков, например, пожара из-за испорченной розетки или залива из-за прорванной трубы. Но для этого региональные власти должны предусмотреть такую возможность в своих программах и выделить на эти цели финансирование.

Будут ли они это делать?

Евгений Уфимцев: Сейчас как раз идет бюджетное планирование на следующий год. Думаю, в октябре уже можно будет сказать, какие субъекты приняли решение пойти по этому пути, а какие нет.

Будет ли пункт о страховке в квитанции на оплату жилищно-коммунальных услуг?

Евгений Уфимцев: Мы не смогли добиться того, чтобы в законе была такая норма. В приказе минфина об утверждении методики разработки региональных программ есть рекомендация включать пункт о страховке в платежку, но, повторюсь, это лишь рекомендация.

Решение региональные власти будут принимать сами. По нашему мнению, такой способ оплаты страховой премии является оптимальным, позволяющим снизить издержки, связанные со страхованием и, как следствие, снизить тариф.

Какой тогда вариант, если не платежка?

Евгений Уфимцев: Есть предложения задействовать сайты местных администраций, через которые людям оказываются различные услуги.

Авторы этих инициатив полагают, что туда можно было бы добавить и страхование жилья от чрезвычайных ситуаций. Мы считаем, что это действительно было бы полезно, но лишь в качестве одного из элементов. Если предусмотреть для страхования только такой канал, процент людей, которые захотят купить полис, будет крайне мал.

Некоторые регионы предлагают пустить по домам агентов страховых компаний, чтобы они на месте разъясняли гражданам нюансы и заключали договоры. Но в этом случае стоимость страховки увеличится, ведь агент всегда берет комиссию за свои услуги. Поэтому способы есть разные, но, на наш взгляд, пункт о страховке в квитанции за жилищно-коммунальные услуги - наиболее приемлемый вариант.

Закон не обязывает включать пункт о страховке жилья в квитанции за услуги ЖКХ. Регионы смогут принимать такое решение по собственному усмотрению

Какой будет цена страховки?

Евгений Уфимцев: Если жилье будет застраховано в рамках федерального минимума, то в пределах 350 рублей в год. В случае расширенного набора рисков - примерно три рубля за один квадратный метр жилой площади в месяц - это предварительные расчеты страховых компаний.

Насколько сложной будет процедура получения выплат по страховке в случае чрезвычайной ситуации?

Евгений Уфимцев: В рамках нового закона идет создание автоматизированной информационной системы по страхованию жилья - АИС "Жилье". Ее оператором будет Всероссийский союз страховщиков.

В системе будет содержаться информация о договорах страхования жилых помещений. Поэтому от человека потребуется минимум документов для получения выплаты.

Проблемы могут возникнуть в той части, которая касается подтверждения права собственности на жилье. Несмотря на то что в этом будет помогать Росреестр, мы не исключаем ситуаций, когда человеку будет сложно подтвердить право собственности на пострадавшее от стихии имущество. Дело в том, что не все объекты недвижимости, которыми владеют граждане, находятся в стадии готовности и зарегистрированы. В этой ситуации, повторюсь, может возникнуть проблема с получением выплаты по страховке.

Уровень проникновения страхования жилья в пострадавшей от наводнения Иркутской области не превышает 3,4 процента. Почему, на ваш взгляд, люди неохотно страхуют жилье?

Евгений Уфимцев: Чем ниже риск, тем меньше страхуются - это подтверждает мировая практика. Особенность страхования в отличие от тех же банковских вкладов, когда человек деньги положил, а через год забрал их с процентами, в том, что вероятность возврата средств очень маленькая. Даже в автокаско похожая ситуация.

Некоторые водители жалуются, что из года в год платят за страховку фактически впустую. ДТП не случается, поэтому они начинают сомневаться, стоит ли продолжать это делать. Объяснить, что вероятность инцидента со временем повышается, раз до этого аварий не случалось, очень сложно: человек просто не верит, что ДТП может произойти и его автомобиль рискует получить повреждения. Поэтому, когда закон о страховании жилья от чрезвычайных ситуаций только разрабатывался, мы настаивали на том, что нужно предусмотреть мотивацию для граждан страховать имущество и меньше надеяться на помощь государства.

7,3 процента жилья застраховано сегодня в России. Страховщики рассчитывают, что новый закон позволит увеличить показатель до 20 процентов

Кстати, помню, после пожаров в центральной части России были прецеденты, когда люди приходили и возвращали выплату по страховке: условия получения возмещения от государства были лучше. Все это, конечно, не способствует повышению уровня проникновения страхования, в том числе жилья, в России.

Конечно, никто не говорит о том, что граждане не должны рассчитывать на помощь государства. Но логичнее, если оно будет активнее поддерживать тех, кто сам позаботился о защите своего имущества и заранее приобрел страховку.

Готовы ли в этих условиях страховые компании работать в рамках нового закона?

Евгений Уфимцев: В целом - да. Мы все-таки надеемся, что этот вид страхования будет востребован населением. Многое будет зависеть не только от страховщиков, но и от регионов - насколько они будут активны, смогут ли объяснить гражданам пользу страхования. Сейчас по стране застраховано всего 7,3 процента жилья. Рассчитываем, что этот показатель к концу 2020 года вырастет как минимум до 20 процентов.

Тем временем

Придержите воду

Официальное письмо с просьбой информировать, а лучше по возможности повременить со сбросом воды в приток Амура реку Сунгари направил главе провинции Хэйлунцзян Ван Вэньтао губернатор Хабаровского края Сергей Фургал. Краю надо продержаться ближайшие две недели в период прохождения амурского паводка.

Сейчас паводок находится в Амурской области. Волна идет со скоростью 45 километров в сутки. В Амуре в пределах Хабаровска уровень воды сейчас 369 сантиметров (+29 см за сутки). К 8-10 августа он может достичь 630 сантиметров при считающемся опасном уровне в 650 см. А если еще и полноводная Сунгари вольется в Амур, то страшно представить, что понесет река вниз к Комсомольску-на-Амуре…

Впрочем, низменные острова Кабельный, Большой Уссурийский и Дачный, где у хабаровчан дачи, уже точно зальет на предстоящих выходных.

В Амурской области 1 августа пик паводка подошел к селу Белогорье - это практически Благовещенск. Уровень воды здесь выше отметки опасного явления на 20 сантиметров, начала спада ожидают 3 августа.

В Селемджинском районе области работает отряд аэромобильной группировки МЧС России по Амурской области, спасатели Дальневосточного регионального центра МЧС России из Еврейской автономной области. Они помогают в первую очередь пожилым людям, многодетным семьям, чьи дома пострадали от воды: выносят на улицу мебель, доставляют продукты первой необходимости, очищают территории приусадебных участков от мусора, разбирают разрушенные водой конструкции.

- Обстановка в районе остается сложной, но контролируемой, - говорит первый заместитель начальника ГУ МЧС России по Амурской области Игорь Смирнов. - Без транспортного сообщения в области пока остаются 16 населенных пунктов, подтоплены 32 села.

В Бурятии река Джида вышла из берегов, под водой 20 приусадебных участков одноименного села. Причем, три дня назад село уже тонуло. В республике паводком уничтожены дороги в Закаменском, Селенгинском, Джидинском и Кяхтинском районах.

На трассе Гусиноозерск - Петропавловка - Закаменск стоит вода до полутора метров высотой, не может пройти не только легковой транспорт, но и большегрузные машины. В районе 263 километра трассы "Байкал" просел грунт, там введено временное ограничение движения транспортных средств массой свыше 12 тонн. Всего же в Иркутской области вода залила 19 участков автомобильных дорог. В том числе федеральную трассу Р-255 "Сибирь" - в районе Тулуна. На подступах к городу скопилось около 1,5 тысячи машин. Также пришлось ограничить движение по трассе Р-258 "Байкал" в Слюдянском районе - там из-за дождей начались оползни. Однако эта автодорога была вскоре открыта для движения - машины смогли передвигаться по ней уже с 1 августа.

В Иркутской области сейчас вторая волна паводка, которая накрыла 44 населенных пункта. Подтопленными, по данным МЧС, оказались 1,8 тысячи домов, где проживают почти две тысячи человек. Также пострадали 2,5 тысячи приусадебных участков. Часть домохозяйств - в Тулунском и Нижнеудинском районах - пострадали повторно. Не успели люди просушить дома, как в них вновь пришла вода. И хотя сейчас вода спадает, синоптики прогнозируют вновь сильные дожди в центральных районах Иркутской области.

Подготовили Ольга Журман, Екатерина Дементьева

Между тем

Относительно благополучно переживший первый тайфун "Данас" Приморский край ждет второй. По данным местных синоптиков, новый мощный тайфун с большим количеством осадков может выйти на край 12-13 августа.

Архив "Российской газеты"

А еще Шойгу предупреждал...

11 января 2006 года, "РГ" № 3967.

Сергей Шойгу:

- Но почему мы с вами, как налогоплательщики, должны заботиться о человеке, если он сам о себе элементарно не позаботился? Хоть один из пунктов бы выполнил, страховался бы или получил от местных властей подтверждение, что это безопасная зона.

Ведь если руководитель региона подпишет разрешение на застройку, он и будет отвечать, а все ваши проблемы будут разрешены. Я очень хочу, чтобы люди отвечали за свои поступки...

Знаете, что происходит...? Под городом есть водохранилище. Рядом - орошаемые земли. Раньше пускали воду и она шла по каналам. Сейчас хозяина у дамбы нет. А мэрия отвела участки под строительство индивидуального жилья.

Следовательно, кто должен за это отвечать?

Конечно, тот, кто дал землю, но в любом случае это должно проходить через механизм страхования. Если что-то случилось, то страховщик должен найти через суд, кто за это ответит.

Мы по этому цивилизованному пути даже еще не стартовали. Это то, о чем я многократно говорю, - надо воспитывать в себе ответственность за собственные жизни, имущество. Давайте все-таки начнем прививать людям элементарную культуру собственной безопасности.