Работа над документом, который определит социально-экономическое развитие Сахалинской области на период до 2035 года и перечень стратегических проектов, еще не закончена. И очень важно четко обозначить в нем задачи в сфере производства строительных материалов. Пока же это направление развивается стихийно.

На Сахалине в силу климата требования к качеству стройматериалов особые. Но это не всегда учитывается при поставках с материка. Фото: Сергей Венявский / РИА Новости

Крыша без надзора

Инвесторы, в том числе и сахалинские, готовы вкладывать средства в стройиндустрию, создавать рабочие места, увеличивать местную налогооблагаемую базу. Но они ждут внятной политики поддержки и защиты местных товаропроизводителей с учетом особых экономических условий.

По мнению генерального директора ассоциации "Сахалинстрой" Валерия Мозолевского, региону не хватает хороших, в том числе государственных, лабораторий по оценке качества стройматериалов. Необходимы и службы контроля на самих предприятиях отрасли.

Есть еще один нюанс.

- У нас около 45 процентов общего годового объема построенного жилья - частное. Его качество никто не контро­лирует. А потом хозяева гадают, почему у них "сыплется" то одно, то другое, начинают переделывать, и так до бесконечности, - рассказывает Валерий Мозолевский.

Перспектива перманентного ремонта нередко закладывается и при строительстве муниципальных объектов. Например, в проекте реконструкции одного из детских садов Южно-Сахалинска указан срок эксплуатации объекта - 50 лет, но использовать металл, которым кроют крышу здания, можно лишь пять-семь лет, потом его надо менять.

Зачастую дело в том, что заказчики руководствуются принципом "найти подешевле". А спрос неизменно рождает предложение. Так на острове появилось малое предприятие, выпускающее заготовки для кровли из металла, который вообще нельзя использовать в условиях Сахалина. Обращения общественников в разные инстанции с просьбой провести проверку и перекрыть источник некачественной продукции не дало результатов. Везде ответили, что не имеют на это права, а кто имеет, неизвестно.

Местная выгода

Какие материалы выгоднее использовать для строительства на Сахалине - местного производства или завозные? Опять же если применить принцип "найти подешевле", то многое придется покупать на материке.

- Доля местных стройматериалов в общем объеме составляет всего 20-25 процентов, - отмечает заместитель министра строительства региона Олег Водолага.

Значительно удорожают местную продукцию цены на электроэнергию и другие ресурсы, льготы, коэффициенты, надбавки и дополнительные дни отпусков работников.

На острове появилось предприятие, выпускающее заготовки для кровли из металла, который нельзя использовать в условиях Сахалина. Просьбы общественников перекрыть источник некачественной продукции не дали результатов

- Но не спешите везти материал с материка, если есть возможность купить такой же на острове, пусть он даже немного дороже. Потому что здесь работают те, кто получает зарплату за его выпуск. И тратят они ее в местных магазинах. А предприятие перечисляет налоги и социальные платежи, из которых складывается региональный бюджет. Купив что-то за проливом, мы отдаем все эти выплаты региону-производителю, - отмечает Валерий Мозолевский.

По его мнению, нельзя сбрасывать со счетов и то, что области нужны рабочие места. И если все это учитывать, то местный материал выгоднее. Тем более что заказчиком многих проектов выступают областные и муниципальные власти, которые должны быть заинтересованы в развитии островной экономики.

Преимущества покупки стройматериалов на месте еще и в том, что здесь же можно получить и всю информацию о них, а в случае необходимости и предъявить претензии поставщику.И все же в большинстве случаев заказчики строительства предпочитают приобретать материалы в других регионах, хотя это не всегда оправдано.

Наступление на сушу

Везти из-за моря необходимый в строительстве песок обычно никому не приходит в голову. Хотя при строительстве нефтепровода был прецедент, когда для устройства антисейсмической подушки понадобились песок и керамзит строго определенного качества, и их завезли даже не из другого региона, а из-за рубежа. Но основной объем песка предпочитают брать на месте.

- Запасы этого сырья в регионе - 45 миллионов кубометров, плюс 23 миллиона кубометров песчано-гравийной смеси, - сообщил Олег Водолага.

Но именно с песком связана большая проблема, потому что добывают его в прибрежной зоне, тем самым буквально сокращая территорию суши. В то же время есть другие варианты.

- Песок можно брать непосредственно из моря и отмывать от соли. Это обходится дороже, но не наносит ущерба природе, - считает Валерий Мозолевский.

Другой способ решить проблему - размалывать до состояния песка часть добываемого щебня. И наконец можно провести изыскания и найти песчаные месторождения, расположенные не в прибрежной полосе, - ведь далеко не весь Сахалин исследован.

А с прибрежной зоной шутки плохи. Если на западном побережье море наносит донные пески к берегу, то на восточном наблюдается обратный процесс - песок вымывается. Вычерпывая его до уровня моря, добытчики тем самым ускоряют наступление на остров водной стихии. Проблема размывания берега на восточной стороне острова существует уже сегодня. А какой ландшафт увидят там будущие поколения сахалинцев?

Справка "РГ"

Предприятия стройиндустрии Сахалинской области способны полностью удовлетворить потребности региона в инертных материалах, сборном бетоне и железобетоне, товарном бетоне и растворах, асфальтобетоне, мелких стеновых блоках, тротуарной плитке, светопрозрачных конструкциях из пластиковых, алюминиевых и деревянных профилей (оконные блоки, витражи), распиленных лесоматериалах и изделиях из них. Кроме того, областные производители частично обеспечивают спрос на металлоконструкции, профилированный лист ограниченного применения, пенополиуретановые плиты и сухие строительные смеси.