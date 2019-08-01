Камчатский вулкан выбросил столб пепла выше, чем он сам

Пепловый выброс высотой 5500 метров произошел на камчатском вулкане Ключевском. Примечательно, что столб оказался почти на километр выше, чем сам исполин - высота Ключевского 4850 метров.

"С учетом направления ветра шлейф распространился в южном направлении", - сообщили в региональном главке МЧС со ссылкой на данные группы наблюдения за вулканической активностью KVERT.

Пеплопадов в населенных пунктах не было. Международные трассы движения воздушных судов в районе вулкана не проходят. Зарегистрированных туристических групп там тоже нет.

Ключевскому присвоили "оранжевый" код авиационной опасности.

Справка "РГ"

Вулкан Ключевской (Ключевская сопка) расположен на востоке Камчатки. Этот действующий стратовулкан является высочайшей вершиной России за пределами Кавказа. Его приблизительный возраст - 7000 лет.