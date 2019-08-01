Медведев обсудил с врио губернатора Сахалина проблемы региона

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев поговорил с врио главы региона Валерием Лимаренко о решении проблемы с качеством дорог, с аварийным жильем, а также с перелетами в Москву.

Врио губернатора, в частности, попросил помочь с реализацией программы расселения аварийного жилья в Охе, где к этой категории отнесены 180 тыс. кв. метров.

- Думаю, что какие-то решения можно будет найти, - отреагировал глава правительства, отметив, что эта тема может быть поднята 2 августа на совещании в правительстве с участием министра строительства и ЖКХ Владимира Якушева.

- Проблема мне понятна, она на самом деле существует не только у вас, когда часть жилья не была оформлена как аварийная, на самом деле по факту являясь таковой, - продолжил он. - Мы посмотрим на те возможности, которые существуют для того, чтобы дополнительно профинансировать строительство нового жилья взамен аварийного.

Этот вопрос, по его словам, будет рассмотрен как в масштабах всей страны, так и в рамках возможностей, которые касаются Сахалинской области.

Лимаренко также рассказал, что власти региона вдвое увеличили финансирование строительства новых домов. Поэтому площади сданного в эксплуатацию жилья уже на 2% превзошли прошлогодние показатели. За три года объемы строительства планируется увеличить с 250 тыс. кв. метров в год до 500 тыс. кв. метров.

- У нас задача такова, чтобы в ближайшие 6-7 лет с аварийным жильем справиться, - сказал врио главы региона.

В ответ на другое обращение премьер-министр обещал Сахалину помощь федерального центра с улучшением качества главной автомобильной дороги в регионе Южно-Сахалинск - Оха.

Как объяснил Лимаренко, 249 км этой дороги - в грунтовом исполнении.

- Действительно, это важнейшая артерия, которая идет через весь Сахалин. Я думаю, что правильно сделать эту дорогу нормальной, полноценной, заасфальтированной. Подготовьте, пожалуйста, предложения, - ответил Медведев.

Говоря в целом о дорогах на Сахалине, Лимаренко отметил, что "лишь одна треть муниципальных дорог сегодня имеет твердое покрытие, две трети - это дороги грунтовые". По его словам, в регионе хотели бы достичь среднероссийского уровня по темпам строительства автодорог.

Врио губернатора также рассказал премьеру о работе региональных властей по развитию областного и межрегионального авиасообщения. Однако не удается пока решить вопрос, связанный с перелетами в Москву, добавил он.

- У нас сегодня два рейса, и люди не могут либо вылететь с островов, либо прилететь, - посетовал Лимаренко. Он добавил, что для решения этого вопроса "нужен еще один самолет".

Премьер-министр России Дмитрий Медведев обещал обсудить эту тему с руководством "Аэрофлота", с которым он поговорит о возможности запустить дополнительный авиарейс на Сахалин из Москвы.