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01.08.2019 09:10
Рубрика: Власть
Проект: В регионах

Медведев поручил выявить умышленные поджоги леса

Текст: Владимир Кузьмин (Чита)
Премьер-министр Дмитрий Медведев распорядился провести проверки для выявления умышленных поджогов с целью сокрытия незаконной заготовки леса. Генеральная прокуратура, Следственный комитет и МВД России должны провести соответствующую работу до 1 ноября 2019 года.

Поручение вошло в перечень, подготовленный по результатам прошедшего в среду в Красноярске совещания, посвященного борьбе с лесными пожарами в Сибири. О его подписании глава правительства сообщил в ходе рабочей поездки по Забайкальскому краю.

До 30 августа министерство природных ресурсов и МЧС должны передать в правительство предложения по созданию в Сибирском федеральном округе специализированного лесопожарного центра для мониторинга, профилактики и своевременного принятия оперативных мер по тушению лесных пожаров. От Минприроды и Минобрнауки до конца августа ожидают предложения для усиления научного и кадрового обеспечения лесной охраны.
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Поручения, отметил Медведев, касаются усиления группировки сил и средств, задействованных на тушении лесных пожаров, предложений о выделении МЧС, Минобороны и регионам средств на покрытие расходов. Также в перечне есть пункт о необходимости улучшить нормативно-правовое урегулирование отдельных вопросов, связанных с тушением пожаров и обеспечением безопасности, и о создании новых структур, которые будут этим заниматься в регионах.

Отдельно проговаривается возможность увеличения численности лесных инспекторов.

- Надеюсь, что в те сроки, которые установлены поручением, будут приняты все необходимые решения. Контроль обеспечит само правительство, - заключил премьер-министр.

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