Мэрия Магадана отказалась отменить запрет на кормление голубей

Мэрия столицы Колымы отказывается демонтировать таблички о запрете кормления птиц как того требует прокуратура, сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя пресс-службы муниципалитета.

Собеседник агентства рассказал, что специалисты мэрии города готовят информационное письмо в прокуратуру, в котором уведомят об отказе демонтировать таблички о запрете кормления птиц, установленные ранее на улицах.

"Мы готовим информационное письмо в прокуратуру, в котором настаиваем на том, что кормление птиц - это разбрасывание мусора, антисанитария", - завил сотрудник пресс-службы администрации города.

Ранее мэрия Магадана ввела запрет на кормление голубей в общественных местах. Мэр города Юрий Гришан мотивировал решение тем, что птицы портят клумбы, загаживают скамейки и памятники. А у города впереди 90-летний юбилей.

Прокуратура посчитала, что таблички установлены незаконно, поскольку федеральное и региональное законодательства не предусматривают запрет на кормление птиц.