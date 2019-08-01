Новости

На Курилах после ветровалов нашли "золото драконов" 04:40
Германия назвала закрытым вопрос репарации перед Польшей 04:34
СК Приморья начал проверку после гибели ребенка в машине "скорой" 04:33
В Якутии нашли тело второй утонувшей в реке Лена девочки 04:28
Армия Израиля атаковала позиции ХАМАС в секторе Газа 04:27
Трое пожилых туристов из Германии погибли на Аляске 04:09
Житель Якутии взорвал машину недруга самодельной миной 03:59
Землетрясение магнитудой 5,0 зафиксировано на Крите 03:48
Изъятые у туристов тонны песка и камней вернули на пляжи Сардинии 03:40
Трамп анонсировал сокращение оборонного бюджета США 03:01
В Канаде вооруженный ножом турист смог отбиться от гризли 02:32
Сенат утвердил Келли Крафт на пост постпреда США при ООН 01:50
КНДР испытала 31 июля управляемую ракету нового типа 01:33
Президент Бразилии: Я все больше влюбляюсь в Трампа 01:08
При обстреле боевиков в Алеппо пострадали 25 гражданских 00:52
Глава МИД Ирана: Санкции США не повлияют на меня и мою семью 00:41
Глава партии Зеленского усомнился в корректности закона о госязыке 00:35
Крупный пожар произошел на заводе Exxon Mobil в Техасе 00:25
Патриарх Кирилл посетил дом своих предков в Мордовии 00:07
США ввели санкции против главы МИД Ирана 31.07.2019
Даниил Квят и Келли Пике определились с именем дочери 31.07.2019
Twitter разблокировал аккаунт российского посольства 31.07.2019
В Калифорнии разбился истребитель ВМС США 31.07.2019
В московском метро изменят кольцевую линию 31.07.2019
Промоутерская компания передаст сто тысяч долларов вдове боксера Дадашева 31.07.2019
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Что делать, если вас затопили соседи
Что делать, если вас затопили соседи
Россияне теперь могут брать "ипотечные каникулы": что это и как получить
Россияне теперь могут брать "ипотечные каникулы": что это и как получить
Законы августа: льготы по ипотеке, прибавка к пенсии, защита жилья
Законы августа: льготы по ипотеке, прибавка к пенсии, защита жилья
01.08.2019 04:40
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

На Курилах после ветровалов нашли "золото драконов"

Текст: Евгения Шерешевская

Первый этап работ по исследованию ветровалов в лесах заповедника "Курильский", расположенного на островах Кунашир, Демина и Осколки, провели ученые Ботанического сада-института Дальневосточного отделения Российской академии наук (Владивосток). Об этом сообщили в пресс-службе заповедника.

Фото: Lars Fields / Royal Ontario Museum
Свирепого древнего хищника назвали в честь космического корабля

- В последние годы массовые ветровалы появились на юге Дальнего Востока России, в Сахалинской области и Приморском крае, - рассказал ведущий научный сотрудник лаборатории геоботаники Ботанического сада-института Кирилл Корзников.

По его словам, ранее в регионе не наблюдали таких сильных ветровальных повреждений. Ученые объясняют масштабность нарушений увеличением силы тропических циклонов.

- Очень интересно, что в местах вывала деревьев мы постоянно находили светящийся мох - Схистостегу перистую (Schistostega pennata), который включен в Красную книгу Сахалинской области, - отметил Кирилл Корзников.

После ветровалов этот вид стал одним из самых массовых. Идеальные условия для его роста сформировали вывороченные с корнем деревья. Схистостегу называют еще "золотом гоблинов" или "золотом драконов". Клетки молодых ростков этого растения имеют линзовидную форму и фокусируют рассеянный свет, который, отражаясь, воспринимается как блеск золота.

В августе должен пройти второй этап научных исследований, в котором, кроме сотрудников Ботанического сада-института примут участие ученые из Ботанического института Чешской академии наук. Планируется оценить возможности восстановления лесных экосистем и составить представление об истории прошлых ветровалов в лесах Кунашира.

Общество Наука Общество Экология Филиалы РГ Дальний Восток ДФО Сахалинская область Курильские острова
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Медведев поручил анализировать воздух в зоне пожаров в Сибири
В Госдуму внесены поправки об обязательном тушении лесных пожаров
В МИД РФ допустили размещение российских ракет ближе к США
ГИБДД раскрыла положение всех камер фотовидеофиксации нарушений ПДД
ПФР напомнил о пересчете пенсий работающим пенсионерам