На поддерживающий ремонт главной теплоцентрали Биробиджана, возраст которой перевалил за 60 лет, в этом году запланировано 160 миллионов рублей. В 2018-м было лишь немногим меньше: Дальневосточная генерирующая компания вложила 130 миллионов при запланированных 30-ти.

Такие расходы второй год подряд - не от избытка денег, а от безвыходности ситуации. Практически у всех котлов намного превышен срок эксплуатации, теплосети изношены до предела.

- Работы предстоит много, поэтому подготовку к отопительному сезону мы начали еще в феврале, - комментирует директор ТЭЦ Николай Лысенко. - За это время успели отремонтировать капитально один котел, привести в порядок систему золоудаления, заменить 35 тонн поверхностей нагрева. На очереди ремонт еще одного котла и электрооборудования.

Чтобы залатать все дыры ТЭЦ-старушки, за пять лет в нее придется вложить, по самым скромным подсчетам, около 800 миллионов рублей. Пять лет - потому что потом может быть принято решение о строительстве новой ТЭЦ на газовом топливе. Во всяком случае, по словам посетившего область в июне министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ Владимира Якушева, раньше об этом и думать не стоит.

Якушев также посоветовал местному руководству актуализировать схему теплоснабжения города с учетом того, что есть, а также избавиться от котельных, которых в областном центре больше десятка, и подключить к ТЭЦ новые микрорайоны.

Так и придется поступить, хотя можно представить, какие средства надо будет инвестировать в эту актуализацию и сколько придется проложить труб. Да и выдержит ли изношенная ТЭЦ такую нагрузку?

А что же с программой модернизации жилищно-коммунального хозяйства области? По идее, существовать она должна. И в ней полагается полный расклад, какие объекты нуждаются в первоочередном обновлении и на какие деньги это сделать.

На модернизацию объектов ЖКХ в Еврейской автономной области в 2015-2021 годы было запланировано затратить 2,5 миллиарда рублей из разных источников

- Есть такая программа, но выполняется она с большим трудом из-за нехватки средств, - сообщили в управлении ЖКХ правительства области.

Поэтому ее стараются лишний раз не афишировать. Документ так и называется - "Программа модернизации объектов коммунальной инфраструктуры в ЕАО на 2015 - 2021 годы". Потратить запланировано около 2,5 миллиарда рублей. Из них более 1,5 миллиарда - деньги областного бюджета. Доля федеральных средств скромнее - без малого 180 миллионов. Около 11 миллионов надо вложить муниципалитетам. И 849 миллионов рублей - это внебюджетные источники.

За семь лет по программе собирались заменить 73,5 километра теплосетей, 66 километров водопроводов, почти 83 километра канализационных сетей, 65 процентов котельных. Больше всего - на 75 процентов - изношены канализационные сети.

В срочной реконструкции нуждаются очистные сооружения в Биробиджане. Износ тепловых сетей здесь - 55 процентов, из-за него теряется более трети тепла. Когда этим летом стали менять теплотрассу в одном из микрорайонов областного центра, вытащенные старые прогнившие трубы развалились. Горячая вода в дома и сейчас поступает с металлическими хлопьями и коричневого цвета, потому что заменили лишь часть линии.

С начала действия программы прошло четыре с половиной года, то есть большая часть отпущенного на ее реализацию срока, но сделано гораздо меньше половины запланированного. Вместо модернизации пришлось латать дыры. О строительстве новых объектов ЖКХ взамен устаревших речи нет вообще.

Безденежные муниципалитеты надеются на помощь области, область - на Москву. Министр Владимир Якушев пообещал, что окажет содействие в решении лишь части проблем.

Прошедшая теплая и малоснежная зима дала коммунальщикам Еврейской автономной области фору - теплотрассы не перемерзали, серьезных аварий, как в предыдущий отопительный сезон, не произошло. Остается лишь надеяться на то, что и следующая зима не будет суровой.

Тем временем

По программе модернизации объектов ЖКХ в ЕАО в 2018-м должны были реконструировать старую котельную в поселке Николаевка - не успели. В нынешнем году здесь же планировали модернизировать изношенную до предела канализационную систему. Деньги нужны немалые, поэтому процесс затянулся на неопределенное время.В Облученском, самом холодном районе области, прошлой зимой мерзли в своих квартирах жители Тепло­озерского и Бирского поселений. По словам главы района Виктора Орла, котельная в Теплоозерске дышит на ладан уже который год, но пока смогли отремонтировать лишь один котел. А в селах Бирского поселения на объектах ЖКХ тишина - здесь до сих пор нет ресурсоснабжающей компании, которая их бы обслуживала. Возникли проблемы и в Облучье - недавно железнодорожное ведомство передало городскому поселению котельную, работающую на мазуте. Когда подсчитали цену подарка - прослезились: на содержание энергообъекта за год потребуется около 40 миллионов рублей. Это годовой бюджет Облученского городского поселения. Нет денег, чтобы сдать новую котельную в селе Ленинском - этому долгострою больше десятка лет. В Биробиджанском районе в прошлом году подготовку к зиме начали в сентябре - летом не было средств. Пришлось изыскивать деньги из областного бюджета. В 2019-м ситуация не лучше, хотя, согласно областной программе модернизации, котельные почти всех поселений района и проблемная теплотрасса в Валдгейме уже должны быть модернизированы.