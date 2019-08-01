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01.08.2019 04:33
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

СК Приморья начал проверку после гибели ребенка в машине "скорой"

Текст: Ольга Журман

Следствие начало проверку по факту гибели ребенка в карете скорой помощи в Приморье, сообщило РИА Новости.

В Сочи девочка погибла при падении из окна отеля

Четырехлетняя девочка умерла в день своего рождения по дороге в больницу. Сначала ребенок жаловался на головную боль, врач поставила диагноз - ангина. После процедур девочке вновь стало плохо уже дома, вызвали скорую. Но в машине по дороге из поселка Ярославский в больницу села Хороль она скончалась.

"По результатам проверки будет принято процессуальное решение", - сообщила агентству старший помощник руководителя регионального СУ СК РФ Аврора Римская.

Происшествия Правосудие Охрана порядка Филиалы РГ Дальний Восток ДФО Приморский край
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