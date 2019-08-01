В ЕАО из-за паводка введен режим ЧС

Власти Еврейской автономной области приняли решение ввести на территории региона режим чрезвычайной ситуации. Оно было одобрено членами региональной комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности. Об этом сообщает управление по внутренней политике правительства ЕАО.

Выступая на заседании комиссии, губернатор Александр Левинталь отметил, что на сегодняшний день угрозы подтопления полностью населенных пунктов нет. Однако власти ввели режим ЧС. В некоторые районы уже завезен материал для отсыпки и построения ограждений.

Так, в Ленинский и Октябрьский районы доставлены водоналивные дамбы. Это своего рода рукава, которые наполняются водой и создают преграду паводку. Дамбы будут применены в случае необходимости.

"Производится увеличение медикаментов и продуктов питания, - сообщили в управлении по внутренней политике ЕАО. - Но необходимо быть готовыми к угрозе подтопления ряда населенных пунктов, а соответственно домов и приусадебных участков".

Кроме того, со 2 августа будет приостановлено движение грузовых и пассажирских судов в пункте пропуска Нижнеленинское и грузового сообщения в пункте пропуска Амурзет. Это связано с опасным повышением уровня воды в реке Амур.

Как сообщили в ГУ МЧС России по ЕАО, в селе Пашково Облученского района работает оперативная группа, которая первой встретила волну гребня паводка, идущего по Амуру. В случае необходимости будет проведена эвакуация граждан из зоны подтопления.

"За прошедшие сутки на реке Амур в пределах области наблюдался рост уровней воды от 28 до 58 см с выходом воды на пойму у населенных пунктов Пашково (на 66 см), Ленинское (на 77 см), Нижнеспасское (на 67 см), - отметили в ГУ МЧС. - У населенного пункта Нагибово уровень воды достиг отметок неблагоприятного явления и превышает их на 66 см".

На малых реках у населенных пунктов Биробиджан, Биракан и Бира зафиксированы колебания уровней воды от 11 до 58 см.