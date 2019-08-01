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01.08.2019 06:33
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Комсомольске-на-Амуре ввели режим ЧС

Текст: Дина Непомнящая

Решение о введении режима чрезвычайной ситуации на территории Комсомольска-на-Амуре приняли на внеочередном заседании городской комиссии по ЧС, сообщается на сайте администрации города.

Отмечается, что он вводится в связи с ухудшающейся гидрологической ситуацией. Повлияло и то, что ранее решением губернатора региона Сергея Фургала режим ЧС ввели на всей территории Хабаровского края.

Фото: iStock
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Согласно последним прогнозам, гребень паводка на Амуре у Комсомольска ожидается 14-15 августа. Вода поднимется до отметки 485-550 сантиметров. При этом уровень воды от 450 сантиметров уже считается неблагоприятным для города, а от 650 сантиметров - опасным.

Если прогнозы оправдаются, в соседнем районе могут быть подтоплены дачные участки в садоводствах "Ветеран", "Ветеран-1" и на улице Крестьянской в поселке "Хапсоль-2".

Заместитель главы города по ЖКХ, председатель комиссии по ЧС Алексей Разин также отметил, что комсомольчанам нужно быть готовыми к более высокому подъему Амура.

По данным Управления ГОЧС администрации города, на утро 1 августа уровень воды в реке Амур составляет 203 сантиметра.

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