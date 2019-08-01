В Приморье нашли разбившийся в 1941 году бомбардировщик

Члены поискового объединения "АвиаПоиск" Приморского регионального отделения "Поискового движения России" нашли место катастрофы советского дальнего бомбардировщика ДБ-3, разбившегося в 1941 году, сообщается на сайте объединения.

Обнаружены также останки членов экипажа.

Предположительно 12 июня 1941 года самолет летел с аэродрома Воздвиженка по кольцу Воздвиженка - Анучино - Новопокровка - Старобельмановка - Воздвиженка. По каким-то причинам в районе Анучино он отклонился вправо на 11 километров и разбился.

"Бомбардировщик почти в отвесном пикировании врезался в склон сопки в тайге. Удар был такой силы, что авиационные моторы М-87 разорвало на куски", - рассказал командир "АвиаПоиска" Ярослав Ливанский.

Уточняется, что один из членов экипажа успел выброситься с парашютом до момента крушения.

Поисковики намерены идентифицировать погибших и похоронить с воинскими почестями.