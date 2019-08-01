Житель Якутии взорвал машину недруга самодельной миной

Мирнинский районный суд Якутии вынес обвинительный приговор жителю города Мирный, подорвавшему самодельным взрывным устройством машину человека, к которому испытывал неприязненные чувства.

Выявили "взрывника" сотрудники регионального управления ФСБ. Как сообщила в четверг пресс-служба ведомства, зная технику изготовления взрывчатых веществ и взрывных устройств, он соорудил их кустарным с способом из подручных средств, чтобы отомстить за что-то местному жителю. Прикрепил СВУ к припаркованному автомобилю неприятеля и спрятал предохранительно-исполнительный механизм в составную часть транспортного средства.

Машина взорвалась. К счастью, обошлось без пострадавших.

Уголовное дело расследовано Мирнинским межрайонным следственным отделом СУ СК России по РС(Я).

В судебном заседании обвиняемый полностью признал вину и раскаялся. Суд приговорил его к пяти годам лишения свободы условно и штрафу в 110 тысяч рублей. Приговор в законную силу не вступил.