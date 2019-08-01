Жительница Камчатки решила отдохнуть в Таиланде за счет ПФР

Жительница камчатского города Елизово через суд добилась от Пенсионного фонда компенсации расходов на оплату своей поездки в Таиланд, сообщили РИА Новости в Елизовском районном суде.

Изначально женщина хотела, чтобы ПФР полностью оплатил ей поездку. Слетав за границу и потратив на отдых 50 897 рублей, она обратилась в фонд за компенсацией. Но в просьбе ей отказали, поскольку, по действующему законодательству, неработающим пенсионерам, проживающим в районах Крайнего Севера, оплачивается только проезд к месту отдыха и обратно в пределах России.

Тогда елизовчанка решила вернуть хотя бы деньги, потраченные на путешествие по родной стране, и обратилась в суд.

"Если пенсионер выезжает за пределы страны и там отдыхает, в компенсации проезда ему отказывают полностью", - пояснили свое решение в пресс-службе ПФР.

Однако суд с этим мнением не согласился и частично удовлетворил иск. В пользу пенсионерки с управления ПФР взыскали 22 755 рублей 38 копеек, потраченные на проезд из Петропавловска-Камчатского в Новосибирск и из Владивостока в Петропавловск-Камчатский.