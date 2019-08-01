Патриарх Кирилл возглавил праздничные торжества в Дивеево

Сегодня, в день памяти святого Серафима Саровского, Патриарх Московский и всея Руси Кирилл совершил торжественное богослужение в Дивеево, где святой был духовником монастыря и где лежат его мощи.

У великого святого, сына курского купца, монаха, запомнившегося всем своей любовью и аскетическими подвигами, он призвал всех учиться кротости. Потому что в ней начало духовной силы.

- Кротость… позволяет выходить из самых трудных жизненных обстоятельств, - цитирует слова патриарха агентство РИА Новости. - И преподобный Серафим явил такую кротость. Он с детства стал инвалидом, с трудом передвигался, был физически слабым. Но он жил здесь, в лесах, не боялся ни холода, ни голода, ни одиночества, ни отсутствия тепла. Этот согбенный слабый человек явил великую силу и мало кто может повторить его подвиг, особенно имея такую слабую физическую природу.

- Кротость - это не слабость, не чудачество, это великая сила, - сказал патриарх на проповеди в Серафимо-Дивеевском монастыре.

По словам патриарха, важно, чтобы "наша кротость не стала наигранной, искусственной, кротостью сквозь стиснутые зубы", а для этого надо научиться терпению.

- Давайте научимся не раздражаться на слова, которые нас раздражают, не обижаться на неловкие поступки, даже уметь прощать тех, кто сознательно пытается сделать нам что-то неприятное или даже опасное, - сказал он.

И призвал никогда не связывать дух кротости со слабостью и с убогостью, но всегда - с духовной силой.