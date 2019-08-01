Продавец арбузов и дынь замахала руками, когда перед ней затормозил автомобиль: "Проезжай мимо, тебе чего, машину негде поставить?" Женщину за прилавком ничуть не смутило, что знаки на лобовом стекле машины и на асфальте под ее ногами полностью совпадают. Они используются для обозначения инвалида за рулем.

У входа в торговый центр мест для инвалидов было пять, но три из них отдали в аренду под овощной ларек. Фото: пресс-служба ОНФ в Пензенской области.

Специально для них отводится десять процентов от общего числа парковочных мест. У входа в торговый центр на проспекте Победы таких мест было пять, но три из них отдали в аренду под овощной ларек. На оставшемся пяточке из машины в инвалидную коляску уже не пересядешь.

- На местах, предназначенных для инвалидов, решили заработать. Оно и понятно, территория здесь проходная. Но что делать инвалидам, когда все остальные стояночные места заняты? - говорит председатель регионального отделения Всероссийского общества инвалидов Валерий Тимошкин.

Сам он 30 лет уже за рулем, права получил после травмы позвоночника. Машина для него не роскошь, а средство передвижения. На иномарке, переделанной для ручного управления, он ездит на работу, путешествует и даже участвует в гонках. Но купить продукты в супермаркете поблизости оказалось сложнее, чем преодолевать полосу препятствий на соревнованиях по фигурному вождению.

Примечательно, что на входе в торговый центр установлена урна по сбору пожертвований для инвалидов с призывом опустить купюру: "Даже небольшая сумма принесет реальную помощь". Но помочь инвалидам оказалось намного проще - достаточно соблюдать нормы закона.

После обращения в отдел потребительского рынка администрации города Пензы ларек все-таки подвинули. Теперь он занимает места для обычных автомобилей.

Кстати, в Пензе можно обнаружить и другие досадные ограничения для инвалидов. Так, в подземном переходе в самом центре города, ведущем от железнодорожного до автовокзала, появился электронный подъемник, но... с одной стороны. Дорогое, но бессмысленное оборудование пришлось зачехлить. Или центральная набережная на реке Суре. Чтобы спуститься к ней, колясочникам придется преодолеть настоящий лабиринт-змейку: восемь поворотов, при этом все они под прямым углом, где едва ли развернется инвалидная коляска.