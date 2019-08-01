В Перми начала работу выставка "Фантастик пластик"

С вещами, изготовленными из переработанного пластика, можно ознакомиться на открывшейся в Перми выставке "Фантастик пластик". Об этом сообщает ОТР.

Здесь собраны работы более чем сорока российских и заграничных дизайнеров и студий. Их привез в Пермь Московский музей дизайна. По этим изделиям видно, что можно сделать из уже использованных пластиковых изделий. Например, за рубежом строят кафе из молочных упаковок, а из рекламных баннеров шьют рюкзаки и кроссовки. Проектов очень много, но суть у них общая - отношение дизайнеров к пластику, как к универсальному материалу, дающему неограниченные возможности для творчества.

- Дизайнеры сотрудничают с учеными, технологами и придумывают разные пути переработки пластика, которые они потом совершенно безвозмездно передают в другие страны, - говорит Александра Санькова, директор Московского музея дизайна. - Пластик можно перерабатывать большое количество раз, и он таким образом не теряет свои свойства. Ну, например, если вам что-то надоело или сломался какой-то пластиковый стул, дальше можно сделать из него детские игрушки, из детских игрушек можно дальше сделать какую-то, например, посуду.

Пермяки могут бесплатно посетить мастер-класс по художественной переработке мусора и послушать лекции, посвященные экологическому дизайну и опыту работы с вторичным пластиком при создании произведений искусства. Выставка "Фантастик пластик" проходит в музее современного искусства PERMM на бульваре Гагарина.